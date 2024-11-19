Сильный ветер, дожди и похолодание: Диденко предупредила об изменении погоды в Украине (карта)

20 ноября в большинстве областей еще будет тепло. Однако во второй половине недели атмосферный фронт принесет в регионы ощутимое похолодание с осадками.

В Украину идет похолодание, в регионах пройдут дожди с переходом в снег. Об этом 19 ноября предупредила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды: в Украине похолодает

Уже в среду в Украине начнет меняться погода. В большинстве регионов пока будет тепло — от +9 до +15 градусов. Прохладнее будет в Закарпатской, Львовской и Волынской областях — от +6 до +9 градусов.

Осадки — маловероятны. Прогноз погоды свидетельствует, что сильные дожди ожидаются только в западной части страны.

В четверг атмосферный фронт двинется дальше, увлекая за собой дождь с переходом в снег, похолодание и сильный ветер.

Прогноз температуры на 21 ноября Фото: facebook Наталка Диденко

Уже в пятницу изменение погоды охватит всю Украину. 23 ноября ожидается "очередная порция осадков".

Прогноз погоды в Киеве

В среду в столице прогнозируют сухую и теплую погоду — до +11 градусов. Во второй половине недели, 21-23 ноября, в Киеве также похолодает. Диденко предупредила о периодических осадках с сильным ветром.

Прогноз погоды: предупреждение о сильном ветре

В КГГА сообщили, что прогноз погоды свидетельствует о порывах ветра 15-20 м/с 20 ноября в Киеве и области.

Жителям столицы посоветовали во время сильного ветра плотно закрывать окна и в случае необходимости прятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии. При такой погоде следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать поблизости машины.

Киевлянам также посоветовали заблаговременно убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Напомним, 19 ноября — это 1000-й день полномасштабной войны, развязанной Россией. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, посвященное тому, что пережили украинцы за это время.

Киевляне создали петицию о подключении детсадов к линиям постоянного электропитания, чтобы свет не исчезал во время отключений. В Киевском городском совете объяснили, почему это невозможно.