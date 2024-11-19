Сильний вітер, дощі й похолодання: Діденко попередила про зміну погоди в Україні (карта)

20 листопада в більшості областей ще буде тепло. Однак у другій половині тижня атмосферний фронт принесе в регіони відчутне похолодання з опадами.

В Україну суне похолодання, у регіонах пройдуть дощі з переходом у сніг. Про це 19 листопада попередила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди: в Україні похолодає

Вже у середу в Україні почне змінюватись погода. В більшості регіонів поки буде тепло — від +9 до +15 градусів. Прохолодніше буде у Закарпатській, Львівській та Волинській областях — від +6 до +9 градусів.

Опади — малоймовірні. Прогноз погоди свідчить, що сильні дощі очікуються лише у західній частині країни.

У четвер атмосферний фронт рушить далі, тягнучи за собою дощ з переходом у сніг, похолодання та сильний вітер.

Прогноз температури на 21 листопада Фото: facebook Наталка Діденко

Вже у п’ятницю зміна погоди охопить всю Україну. 23 листопада очікується "чергова порція опадів".

Прогноз погоди у Києві

У середу в столиці прогнозують суху та теплу погоду — до +11 градусів. У другій половині тижня, 21-23 листопада, в Києві також похолодає. Діденко попередила про періодичні опади з сильним вітром.

Прогноз погоди: попередження про сильний вітер

У КМДА повідомили, що прогноз погоди свідчить про пориви вітру 15-20 м/с 20 листопада в Києві й області.

Мешканцям столиці порадили під час сильного вітру щільно зачиняти вікна та в разі потреби ховатись в найближчому приміщенні або природному укритті. За такої погоди слід триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поблизу машини.

Киянам також порадили завчасно прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Нагадаємо, 19 листопада — це 1000-й день повномасштабної війни, розв’язаної Росією. Президент Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене тому, що пережили українці за цей час.

Кияни створили петицію про під’єднання дитсадків до ліній постійного електроживлення, щоб світло не зникало під час відключень. У Київській міській раді пояснили, чому це неможливо.