Погода 2 декабря: Киев накрыл туман, в регионах прогнозируют до +6 градусов (карта)
Несмотря на приход зимы больших морозов пока в Украине не предвидится. Однако водителей предупредили о плохой видимости из-за тумана.
В Украине началась зима, но пока снегопада в регионах не ожидается. Зато столицу накрыл туман. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
Прогноз погоды: туман в Киеве
В первой половине дня, согласно прогнозу погоды, в столице будет туман, который снизит видимость до 200-500 метров. В Киеве объявили І уровень опасности и предупредили горожан о возможных нарушениях движения транспорта.
Чего ждать 2 декабря в Украине
В целом понедельник в Украине будет облачным с прояснениями днем. Снега или дождя не ожидается. Столбики термометров будут фиксировать от -3 до +2 тепла. Несколько теплее будет в западных и южных регионах — от +1 до +6 градусов.
Прогноз погоды в Киеве
В Киеве и области также будет облачно с прояснениями, но сухо. Температура воздуха в регионе — от -3 до +2 тепла. В самой столице будет несколько теплее — от нуля до +2 градусов.
Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, где выпадет снег в течение недели. С понедельника по среду дни будут облачными, но температура будет колебаться между показателями от -2 до +2 тепла. Однако во второй половине недели ожидается похолодание.
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась детальным прогнозом погоды на первые две декады декабря.