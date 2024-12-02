Погода 2 грудня: Київ накрив туман, у регіонах прогнозують до +6 градусів (карта)
Попри прихід зими великих морозів поки в Україні не передбачається. Однак водіїв попередили про погану видимість через туман.
В Україні почалася зима, але поки снігопаду у регіонах не очікується. Натомість столицю накрив туман. Про це 2 грудня повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.
Прогноз погоди: туман у Києві
У першій половині дня, відповідно до прогнозу погоди, у столиці буде туман, який знизить видимість до 200-500 метрів. У Києві оголосили І рівень небезпечності та попередили містян про ймовірні порушення руху транспорту.
Чого чекати 2 грудня в Україні
Загалом понеділок в Україні буде хмарним з проясненнями днем. Снігу або дощу не очікується. Стовпчики термометрів фіксуватимуть від -3 до +2 тепла. Дещо тепліше буде у західних і південних регіонах — від +1 до +6 градусів.
Прогноз погоди у Києві
У Києві й області також буде хмарно з проясненнями, але сухо. Температура повітря в регіоні — від -3 до +2 тепла. У самій столиці буде дещо тепліше — від нуля до +2 градусів.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, де випаде сніг протягом тижня. З понеділка по середу дні будуть хмарними, але температура коливатиметься між показниками від -2 до +2 тепла. Однак у другій половині тижня очікується похолодання.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха поділилась детальним прогнозом погоди на перші дві декади грудня.