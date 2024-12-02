Новые экзамены для аспирантов и магистров: в МОН рассказали, что изменится для поступающих в 2025 году

Новые экзамены ждут магистров художественных специальностей и аспирантов. Для дневной формы аспирантуры в 2025 году, как и в этом, предусмотрены только бюджетные места.

Во время вступительной кампании 2025 года значительных изменений для большинства абитуриентов не будет. Новый вступительный экзамен появится для поступления в магистратуру студентов художественных специальностей, а также к экзамену по методологии научных исследований надо будет готовиться будущим аспирантам. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью ZN.UA.

Вступительная кампания в следующем году мало чем будет отличаться от нынешней, сказал заместитель министра. Изменения коснутся абитуриентов, поступающих в магистратуру на художественные специальности: им нужно будет сдать вступительный экзамен по истории искусств.

Для поступления в аспирантуру добавится экзамен для проверки знаний по методологии научных исследований.

На дневную форму обучения в аспирантуру, как и раньше, можно будет поступить только на бюджет. Контракт предусмотрен только для заочной и вечерней формы, которые не дают права на отсрочку от мобилизации. По словам чиновника, это нужно не только для борьбы с использованием статуса аспиранта для уклонения от других обязанностей, но и для будущего развития науки и педагогики в Украине.

"Инвестиция государства в аспирантуру — это проявление того, что мы заботимся о будущем нашего высшего образования, об обновлении его научно-педагогических кадров", — заявил Винницкий.

Кроме того, Михаил Винницкий сообщал, что студенты и преподаватели-мужчины могут выезжать за границу с 2024 года. По его словам, за период с 1 января по 1 апреля 2024 года разрешение на выезд получил 561 студент украинских университетов, и все они вернулись в Украину.

Ранее, 26 ноября, заместитель министра образования и науки рассказал, сколько студентов-мужчин в возрасте 30+ отчислили из украинских вузов. За период с апреля по август 2024 года отчислили 23,5 тысячи соискателей образования из-за неуспеваемости, прогулов и других нарушений студенческих обязанностей.