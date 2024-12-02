Нові іспити для аспірантів і магістрів: у МОН розповіли, що зміниться для вступників 2025 року

Нові іспити чекають на магістрів мистецьких спеціальностей і аспірантів. Для денної форми аспірантури 2025 року, як і цьогоріч, передбачено лише бюджетні місця.

Під час вступної кампанії 2025 року значних змін для більшості абітурієнтів не буде. Новий вступний іспит з'явиться для вступу до магістратури студентів мистецьких спеціальностей, а також до іспиту з методології наукових досліджень треба буде готуватися майбутнім аспірантам. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю ZN.UA.

Вступна кампанія наступного року мало чим відрізнятиметься від цьогорічної, сказав заступник міністра. Зміни торкнуться абітурієнтів, що вступатимуть до магістратури на мистецькі спеціальності: їм потрібно буде скласти фахове вступне випробування з історії мистецтв.

Для вступу до аспірантури додасться іспит для перевірки знань з методології наукових досліджень.

На денну форму навчання до аспірантури, як і раніше, можна буде вступити лише на бюджет. Контракт передбачено тільки для заочної та вечірньої форми, які не дають права на відстрочку від мобілізації. За словами урядовця, це потрібно не лише для боротьби з використанням статусу аспіранта для ухилення від інших обов'язків, а й для майбутнього розвитку науки та педагогіки в Україні.

"Інвестиція держави в аспірантуру — це прояв того, що ми дбаємо про майбутнє нашої вищої освіти, про оновлення її науково-педагогічних кадрів", — заявив Вінницький.

Крім того, Михайло Вінницький повідомляв, що студенти та викладачі-чоловіки можуть виїздити за кордон з 2024 року. За його словами, за період з 1 січня по 1 квітня 2024 року дозвіл на виїзд отримав 561 студент українських університетів, і всі вони повернулися до України.

Раніше, 26 листопада, заступник міністра освіти і науки розповів, скільки студентів-чоловіків віком 30+ відрахували з українських вишів. За період з квітня до серпня 2024 року відрахували 23,5 тисячі здобувачів освіти через неуспішність, прогули та інші порушення студентських обов'язків.