Виновата не "зависть", а теща: в Днепре мужчина требует отключений света в собственном доме

Из сообщений в Facebook-сообществе видно, что мужчина неоднократно пытался выяснить причину, почему в его доме не отключают электроэнергию.

В Днепре мужчина требует отключать свет в собственном доме. Его неоднократные просьбы вызвали шквал реакции от горожан — они считали, что человек жалуется на своих соседей. Однако оказалось, что причина его жалоб — переезд на время отключений электроэнергии к нему домой тещи, говорится из сообщений в Facebook-сообществе "Центрально-Чечеловский район. Днепр"

"Свет нам не выключают совсем, с чем это связано: Монтеры совсем не ездят", — спросил мужчина в группе.

Участники сразу отреагировали на это сообщение. Сначала люди не поняли, почему мужчина требует отключений в собственном доме, предполагая, что он просит отключить соседние дома. Некоторые даже думали, что это "зависть" и "закамуфлированный "стук" на тех, кому не отключают электроэнергию.

Однако впоследствии днепряне разобрались, что причина в том, что он вынужден жить вместе с тещей. На время графиков отключения электроэнергии она переехала к мужу домой.

В четверг, 28 ноября, российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки без света остались тысячи абонентов.

После этого в ДТЭК объяснили, почему так долго нет света дома у украинцев. Дело в том, что Россия применила во время последнего обстрела ракеты с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.

Также следует добавить, что из-за ударов РФ 3 действующие АЭС в Украине сократили производство электроэнергии. Удары снова повлияли на электрические подстанции, которые станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии