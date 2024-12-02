Винна не "заздрість", а теща: в Дніпрі чоловік вимагає відключень світла у власному будинку

З дописів у Facebook-спільноті видно, що чоловік неодноразово намагався з'ясувати причину, чому в його будинку не відключають електроенергію.

У Дніпрі чоловік вимагає відключати світло у власному будинку. Його неодноразові прохання викликали шквал реакції від містян — вони вважали, що людина скаржиться на своїх сусідів. Однак виявилось, що причина його скарг — переїзд на час відключень електроенергії до нього додому тещі, йдеться з повідомлень у Facebook-спільноті "Центрально-Чечелівський район. Дніпро"

"Світло нам не виключають зовсім, з чим це пов’язано: Монтери зовсім не їздять", — запитав чоловік у групі.

Учасники відразу відреагували на це повідомлення. Спочатку люди не зрозуміли, чому чоловік вимагає відключень у власному будинку, припускаючи, що він просить відключити сусідні будинки. Деякі навіть думали, що це "заздрість" та "закамуфльований "стук" на тих, кому не відключають електроенергію.

Однак згодом дніпряни розібрались, що причина в тому, що він змушений жити разом з тещею. На час графіків відключення електроенергії вона переїхала до чоловіка додому.

У четвер, 28 листопада, російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. В результаті атаки без світла залишились тисячі абонентів.

Після цього у ДТЕК пояснили, чому так довго немає світла вдома в українців. Річ в тім, що Росія застосувала під час останнього обстрілу ракети з касетними боєприпасами. Ліквідувати наслідки таких ударів значно складніше.

Також слід додати, що через удари РФ 3 діючі АЕС в Україні скоротили виробництво електроенергії. Удари знову вплинули на електричні підстанції, які станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії