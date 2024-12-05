Потепление уже до конца недели: прогноз погоды по Украине (карта)

Пока декабрь отмечается в Украине облачной и сухой погодой, однако скоро ситуация изменится. В регионы надвигается волна потепления с осадками.

Четверг не порадует украинцев снегом, но зима проявится в небольшом морозе. О том, какой будет погода сегодня, подробно рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Погода сегодня: прогноз

5 декабря в Украине будет облачно, без существенных осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточным, со скоростью 3-8 м/с, то есть от слабого до умеренного.

Хотя ночью — мороз, от -5 градусов до нуля, а в Карпатах и до -9, днем воздух прогреется до "плюсов". Столбики термометров будут фиксировать от 3 мороза до 2 тепла, на юге — от +1 до +6 градусов.

Прогноз погоды по Украине на 5 декабря Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода сегодня в Киеве

В столице также погода сегодня будет облачной, но без осадков. Ветер — юго-восточный, 3-8 м/с.

В области днем ожидается от 3 мороза до 2 тепла, а в самом Киеве — около нуля.

Впереди потепление

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине. По ее словам, с 7 декабря станет больше осадков и повысится температура воздуха.

Напомним, в "Укрэнерго" предупреждали, что 5 декабря будут отключения света с 6:00 до 22:00. В ДТЭК опубликовали графики для Киева и ряда регионов.

Авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, почему в Украине не могут запустить аэропорты "Борисполь", "Львов" и даже "Ужгород". По его словам, сбить самолет в небе на таком расстоянии от фронта невозможно, но угроза в другом.