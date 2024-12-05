Потепління вже до кінця тижня: прогноз погоди по Україні (карта)

Поки що грудень відзначається в Україні хмарною та сухою погодою, однак скоро ситуація зміниться. У регіони суне хвиля потепління з опадами.

Четвер не потішить українців снігом, але зима проявиться у невеликому морозі. Про те, якою буде погода сьогодні, детально розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода сьогодні: прогноз

5 грудня в Україні буде хмарно, без істотних опадів. Вітер буде переважно південно-східним, зі швидкістю 3-8 м/с, тобто від слабкого до помірного.

Хоча вночі — мороз, від -5 градусів до нуля, а в Карпатах і до -9, вдень повітря прогріється до "плюсів". Стовпчики термометрів фіксуватимуть від 3 морозу до 2 тепла, на півдні — від +1 до +6 градусів.

Прогноз погоди по Україні на 5 грудня Фото: Укргідрометцентр

Яка буде погода сьогодні в Києві

У столиці також погода сьогодні буде хмарною, але без опадів. Вітер — південно-східний, 3-8 м/с.

В області вдень очікується від 3 морозу до 2 тепла, а у самому Києві — близько нуля.

Попереду потепління

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала потепління в Україні. З її слів, з 7 грудня побільшає опадів та підвищиться температура повітря.

Нагадаємо, в "Укренерго" попереджали, що 5 грудня будуть відключення світла з 06:00 до 22:00. У ДТЕК опублікували графіки для Києва та низки регіонів.

Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив, чому в Україні не можуть запустити аеропорти "Бориспіль", "Львів" та навіть "Ужгород". З його слів, збити літак у небі на такій відстані від фронту неможливо, але загроза в іншому.