"Ша! Я здесь эксперт!": спор между ведущей и обозревателем вызвал "кенселинг" от медийщиков, детали

Из-за разгоревшегося скандала некоторые СМИ уже заявили, что больше не будут брать комментарии у Александра Коваленко.

Из-за спора, который возник между ведущей телеканала "Киев" Ириной Король и военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко, украинское медиасообщество требует у Коваленко извиниться перед ведущей. Об этом говорится в открытом заявлении медийщиков, которое подписали уже 75 человек.

Сам спор произошел 3 декабря, когда ведущая Ирина Король прервала Александра Коваленко на вопросе о потерях ВС РФ.

"Ша! Ша! Я у вас тут приглашенный эксперт в эфире... Если вы не разбираетесь в военной науке, приглашайте в свой эфир химиков, которые будут вам рассказывать о межконтинентальных баллистических ракетах", — подчеркнул Коваленко в эфире.

Ведущая после этого перевела разговор в конструктивно русло и продолжила общение с Коваленко.

В то же время позже в комментарии Институту массовой информации Ирина Король сообщила, что Коваленко так и не извинился за свое поведение.

"Мы считаем, что такое поведение Александра Коваленко является не только агрессивным и абсолютно неэтичным, но и нарушает основы профессионального общения в прямом эфире", — говорится в открытом заявлении медийщиков.

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Кроме того, руководитель видеоредакции Liga.net Юрий Смирнов заявил, что их издание больше не будет брать комментарии у Александра Коваленко из-за его поведения.

"Ютуб-канал "Лига.нет" вносит в "черный список" эксперта Александра Коваленко. Призываю то же самое сделать другие ютуб-каналы, телеканалы и медиа в целом", — написал Смирнов в своем Facebook.

Также Коваленко не будет приглашать и редакция "Еспресо", сообщила генеральный продюсер телеканала Анастасия Равва.

"Мы с коллегами решили воздержаться от приглашений эксперта в эфиры телеканала "Эспрессо" и на другие платформы бренда", — отметила Равва.

Это решение поддержали подписанты открытого заявления и призвали другие медиа следовать этому примеру.

Сам Коваленко на момент публикации материала комментариев по поводу этого скандала не предоставлял.

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