"Ша! Я тут експерт!": суперечка між ведучою та оглядачем викликала "кенселінг" від медійників, деталі

Через скандал, який розгорівся, деякі ЗМІ вже заявили, що більше не братимуть коментарі в Олександра Коваленка.

Через суперечку, яка виникла між ведучою телеканалу "Київ" Іриною Король та воєнно-політичним оглядачем групи "Інформаційний спротив" Олександром Коваленком, українська медіаспільнота вимагає у Коваленка вибачитись перед ведучою. Про це йдеться у відкритій заяві медійників, яку підписали вже 75 осіб.

Сама суперечка сталась 3 грудня, коли ведуча Ірина Король перервала Олександра Коваленка на питанні щодо втрат ЗС РФ.

"Ша! Ша! Я у вас тут запрошений експерт в етері… Якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про міжконтинентальні балістичні ракети", — наголосив Коваленко в етері.

Ведуча після цього перевела розмову в конструктивно русло та продовжила спілкування з Коваленком.

Водночас пізніше у коментарі Інституту масової інформації Ірина Король повідомила, що Коваленко так і не вибачився за свою поведінку.

"Ми вважаємо, що така поведінка Олександра Коваленка є не лише агресивною та абсолютно неетичною, але й порушує основи професійного спілкування в прямому етері", — йдеться у відкритій заяві медійників.

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Крім того, керівник відеоредакції Liga.net Юрій Смирнов заявив, що їхнє видання більше не братиме коментарі в Олександра Коваленка через його поведінку.

"Ютуб-канал "Ліга.нет" вносить у "чорний список" експерта Олександра Коваленка. Закликаю те саме зробити інші ютуб-канали, телеканали та медіа загалом", — написав Смирнов у своєму Facebook.

Також Коваленка не запрошуватиме й редакція "Еспресо", повідомила генеральна продюсерка телеканалу Анастасія Равва.

"Ми з колегами вирішили утриматись від запрошень експерта в ефіри телеканалу "Еспресо" та на інші платформи бренду", — зазначила Равва.

Це рішення підтримали підписанти відкритої заяви та закликали інші медіа слідувати цьому прикладу.

Сам Коваленко на момент публікації матеріалу коментарів з приводу цього скандалу не надавав.

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