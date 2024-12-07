Для некоторых женщин в Украине выезд за границу ограничен: о ком идет речь

Согласно постановлению КМУ, украинки могут свободно пересекать госсударственную границу, однако двум категориям женщин для этого нужны особые документы.

В Украине действуют ограничения на выезд за границу для некоторых женщин, а именно для служащих по контракту в армии и госслужащих. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины (КМУ) №69 от 27 января 2023 года.

Согласно документу, женщинам, которые служат в армии или занимают государственную должность, для выезда из Украины нужны документы, подтверждающие длительность и причину выезда. Все остальные украинки никак не ограничены в пересечении границы.

Как отмечает "Униан", закон о мобилизации в Украине не предусматривает сценариев, при которых женщин обязывают служить в армии в принудительном порядке. Мобилизация женщин-медиков также невозможна, несмотря на то, что они должны стоять на военном учете.

В издании подчеркнули, что женщины, получившие диплом медицинского или фармацевтического ВУЗа/техникума могут добровольно заключить контракт с Вооруженными Силами Украины. Только в таком случае на них будет распространяться ограничение КМУ.

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Кроме того, в статье говорится, что женщины, желающие служить в ВСУ, могут получить отказ в заключении контракта если имеют троих детей, воспитывают ребенка со статусом инвалидности или приемного ребенка, являются опекунами супруга или родителей с ограниченными возможностями, имеют официальный статус одинокой матери, а также есть они официально работают или учатся, из-за чего имеют бронь.

Напомним, по данным Минобороны Украины от 28 сентября, в ВСУ служат 68 000 женщин, из них именно военнослужащих — более 48 000, а непосредственно в зоне боевых действий работают около 5 000.

В свою очередь адвокат Роман Симутин рассказал, что во время мобилизации в Украине мужчины до 18 лет и после 60 лет спокойно могут перемещаться по миру, если у них есть справка от ТЦК о предоставленной отсрочке.