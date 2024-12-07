Для деяких жінок в Україні виїзд за кордон обмежений: про кого йдеться

Згідно з постановою КМУ, українки можуть вільно перетинати державний кордон, однак двом категоріям жінок для цього потрібні особливі документи.

В Україні діють обмеження на виїзд за кордон для деяких жінок, а саме для службовців за контрактом в армії та держслужбовців. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України (КМУ) №69 від 27 січня 2023 року.

Згідно з документом, жінкам, які служать в армії або обіймають державну посаду, для виїзду з України потрібні документи, що підтверджують тривалість і причину виїзду. Усі інші українки ніяк не обмежені в перетині кордону.

Як зазначає "Уніан", закон про мобілізацію в Україні не передбачає сценаріїв, за яких жінок зобов'язують служити в армії в примусовому порядку. Мобілізація жінок-медиків також неможлива, незважаючи на те, що вони мають стояти на військовому обліку.

У виданні підкреслили, що жінки, які отримали диплом медичного або фармацевтичного ВНЗ/технікуму можуть добровільно укласти контракт зі Збройними Силами України. Тільки в такому разі на них поширюватиметься обмеження КМУ.

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Крім того, у статті йдеться про те, що жінки, які бажають служити у ЗСУ, можуть отримати відмову в укладенні контракту, якщо мають трьох дітей, виховують дитину зі статусом інвалідності або прийомну дитину, є опікунами подружжя або батьків з обмеженими можливостями, мають офіційний статус самотньої матері, а також якщо вони офіційно працюють або навчаються, через що мають бронь.

Нагадаємо, за даними Міноборони України від 28 вересня, у ЗСУ служать 68 000 жінок, із них саме військовослужбовиць — понад 48 000, а безпосередньо в зоні бойових дій працюють близько 5 000.

Своєю чергою адвокат Роман Симутін розповів, що під час мобілізації в Україні чоловіки до 18 років і після 60 років спокійно можуть переміщатися світом, якщо в них є довідка від ТЦК про надану відстрочку.