"Ускорит движение людей": Украина построит мост через Тису

Мост будет соединять Украину с Румынией. Ожидается, что он расширит возможности экспорта.

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Правительство согласовало строительство моста через реку Тиса. Об этом 10 декабря сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Парламентарий пояснил, что проект предусмотрен соглашением с Румынией. Пограничный мост соединит украинское село Белая Церковь в Закарпатской области с румынским городом Сигит (Сигету-Мармацией).

Также информацию о строительстве моста подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Утверждаем соглашение с правительством Румынии о строительстве автодорожного моста через реку Тиса", — заявил он.

Премьер пояснил, что мост станет новым логистическим узлом на пункте пропуска "Белая Церковь — Сигету Мармацией".

"Он расширит экспортные возможности Украины, ускорит движение людей и товаров через границу", — подчеркнул он.

Сроки строительства моста через Тису пока не известны.

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