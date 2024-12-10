"Прискорить рух людей": Україна побудує міст через Тису

Міст з’єднуватиме Україну з Румунією. Очікується, що він розширить можливості експорту.

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Уряд погодив будівництво мосту через річку Тиса. Про це 10 грудня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Парламентар пояснив, що проєкт передбачений угодою з Румунією. Прикордонний міст з’єднає українське село Біла Церква у Закарпатській області з румунським містом Сигіт (Сігету-Мармацієй).

Також інформацію про будівництво моста підтвердив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затверджуємо угоду з урядом Румунії про будівництво автодорожнього мосту через річку Тису", — заявив він.

Прем’єр пояснив, що міст стане новим логістичним вузлом на пункті пропуску "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

"Він розширить експортні можливості України, прискорить рух людей та товарів через кордон", — підкреслив він.

Терміни будівництва моста через Тису наразі не відомі.

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