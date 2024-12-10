Есть 11 пунктов: педагоги просят разрешения у Минобразования оставлять школьников на второй год

Учебным заведениям нужны дополнительные субвенции для нормальной работы, заявила образовательный омбудсмен Надежда Лущик. Также есть идея относительно школьников, которых можно оставлять на второй год.

Related video

В украинских школах могут разрешить педагогическим советам оставлять учеников на второй год. Такое решение могут принять, среди прочего, если у ребенка есть только начальный уровень знаний. О предложениях, на которые может откликнуться Министерство образования и науки Украины (МОНУ), образовательный омбудсмен Надежда Лущик написала на странице Facebook.

Лущик рассказала о вопросах, которые беспокоят работников учебных заведений разных уровней. В перечне из 11 позиций есть идея относительно учеников, которых предлагают разрешить оставлять на второй год. Чиновница назвала это "компенсацией образовательных потерь". По ее словам, решение должно приниматься педагогическим коллективом при выполнении четких условий. В публикации образовательного омбудсмена указано, что речь идет, вероятно, об учениках школ, а не, например, студентах.

Реформа МОН — детали об оставлении на второй год

Какое хотя бы одно условие должно выполниться, чтобы ученика оставили на второй год:

есть только начальный уровень учебных достижений;

или длительные пропуски уроков (сколько именно уроков пропущено, не указано);

или отсутствие на уроках в течение одного семестра.

Решение будет приниматься педсоветом учебного заведения и его не будут согласовывать с родителями, подытожила Лущик.

В заметке омбудсмена есть другие вопросы, с которыми к ней обращались педагоги. Среди них — дополнительные средства (субвенции различного назначения), конкурсы на избрание директоров, возвращение академической свободы, перегрузка педагогов и тому подобное. Чиновница сообщила, что по некоторым вопросам "достигли общего видения". На странице министра образования Оксена Лисового нет комментариев относительно возможных изменений учебного процесса в школах.

Реформа МОН — заявление образовательного омбудсмена об оставлении на второй год Фото: Скриншот

Какие решения МОН по переводу в следующий класс

На портале Верховной Рады можно отыскать приказ МОН, в котором описывается порядок перевода учащихся в следующий класс. Это — приказ №762 от 14 июля 2015 года, в который вносились изменения в 2019 и 2021 году. В п. 2 указано, что школьников 1-2 класса могут оставить на второй год после письменного обращения родителей (или опекунов) и только один раз во время получения начального образования. В п. 4 — об учениках 3-8 классов, при условии, если у них начальный уровень знаний и есть и решение педсовета, и разрешение родителей. О возможности оставить на второй год учеников старших классов не упоминается.

Реформа МОН — действующий порядок оставления на второй год для 1-2 классов Фото: Скриншот Реформа МОН — действующий порядок оставления на второй год для 3-8 классов Фото: Скриншот

На портале Минобразования не отыскалось документов, например, приказов, в которых говорилось бы о совершенствовании порядка перевода учеников в следующий класс и об оставлении на второй год.

Отметим, 9 декабря в МОН рассказали о новых возможностях, которые появятся у учеников 10-12 классов. Согласно решению министерства, учеников поделят на три класса разного направления — языково-литературного, общественно-гуманитарного и STEM. Дети будут посещать основные уроки по профилю и смогут выбрать курсы другого направления, заявили в министерстве.

Напоминаем, осенью 2024 года студенты, поступившие в университеты, получили возможность получить гранты на получение высшего образования: о деталях написал Фокус.