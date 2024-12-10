Є 11 пунктів: педагоги просять дозволу в Міносвіти залишати школярів на другий рік

Навчальним закладам потрібні додаткові субвенції для нормальної роботи, заявила освітня омбудсменка Надія Лущик. Також є ідея щодо школярів, яких можна лишати на другий рік.

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В українських школах можуть дозволити педагогічним радам залишати учнів на другий рік. Таке рішення можуть прийняти, серед іншого, якщо в дитини є лише початковий рівень знань. Про пропозиції, на які може відгукнутись Міністерство освіти та науки України (МОНУ), освітня омбудсменка Надія Лущик написала на сторінці Facebook.

Лущик розповіла про питання, які турбують працівників навчальних закладів різних рівнів. У переліку з 11 позицій є ідея щодо учнів, яких пропонують дозволити залишати на другий рік. Посадовиця назвала це "компенсацією освітніх втрат". З її слів, рішення мало б ухвалюватися педагогічним колективом за виконання чітких умов. У публікації освітньої омбудсменки зазначено, що йдеться, ймовірно, про учнів шкіл, а не, наприклад, студентів.

Реформа МОН — деталі про залишення на другий рік

Яка хоча б одна умова повинна виконатись, щоб здобувача освіти залишили на другий рік:

є лише початковий рівень навчальних досягнень;

або тривалі пропуски уроків (скільки саме уроків пропущено, не зазначено);

або відсутність на уроках протягом одного семестру.

Рішення прийматиметься педрадою закладу освіти і його не погоджуватимуть із батьками, підсумувала Лущик.

У дописі омбудсменки є інші питання, з якими до неї звертались освітяни. Серед них — додаткові кошти (субвенції різного призначення), конкурси на обрання директорів, повернення академічної свободи, перенавантаження педагогів тощо. Посадовиця повідомила, що по деяких питаннях "досягли спільного бачення". На сторінці міністра освіти Оксена Лісового немає коментарів щодо можливих змін навчального процесу в школах.

Реформа МОН - заява освітньої омбудсменки про залишення на другий рік Фото: Скриншот

Які рішення МОН щодо переведення в наступний клас

На порталі Верховної Ради можна відшукати наказ МОН, в якому описується порядок переведення учнів у наступний клас. Це — наказ №762 від 14 липня 2015 року, в який вносились зміни у 2019 та 2021 році. У п. 2 вказано, що школярів 1-2 класу можуть залишити на другий рік після письмового звернення батьків (або опікунів) і лише один раз під час здобуття початкової освіти. В п. 4 — про учнів 3-8 класів, за умови, якщо у них початковий рівень знань та є і рішення педради, і дозвіл батьків. Про можливість залишити на другий рік учнів старших класів не згадується.

Реформа МОН - чинний порядок залишення на другий рік для 1-2 класів Фото: Скриншот Реформа МОН - чинний порядок залишення на другий рік для 3-8 класів Фото: Скриншот

На порталі Міносвіти не відшукалось документів, наприклад, наказів, в яких ішлося б про вдосконалення порядку переведення учнів у наступний клас та про залишення на другий рік.

Зазначимо, 9 грудня в МОН розповіли про нові можливості, які з'являться в учнів 10-12 класів. Згідно з рішенням міністерства, учнів поділять на три класи різного спрямування — мовно-літературного, суспільно-гуманітарного і STEM. Діти відвідуватимуть основні уроки за профілем та зможуть обрати курси іншого напрямку, заявили в міністерстві.

Нагадуємо, восени 2024 року студенти, які вступили до університетів, отримали можливість отримати гранти на здобуття вищої освіти: про деталі написав Фокус.