"Станет очень скользко": в Украине изменится погода, когда ждать похолодания (карта)

Дожди со снегом, который тает и создает лужи на дороге, оставят территорию Украины. Вместо этого в регионы придут морозы.

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11 декабря в Украине сыро, ветрено, скользко и серо. Однако циклон, который поливает города дождем и посыпает снегом, уже скоро постепенно уйдет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды: осадки пойдут

Уже 12 декабря западный антициклон выгонит осадки за пределы Украины. Ночью циклон еще будет сопротивляться, а днем на память о себе оставит разве что атмосферный фронт на востоке.

Прогноз на 12 декабря Фото: facebook Наталка Диденко

В регионах той части страны еще будут наблюдаться дожди и мокрый снег. Однако в остальных областях будет в основном сухо.

Прогноз погоды на 12 декабря

В четверг в Украине ожидается умеренный, временами до сильного, ветер. Ночью температура опустится до показателей от -4 до нуля, несколько теплее будет на юге — от -1 до +3 градусов. Днем столбики термометров будут фиксировать от -3 до +3 градусов.

"С завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, поэтому на дорогах будет становиться очень скользко! Гололедица", — отметила Диденко.

В Киеве ночью выпадет мокрый снег, но день пройдет без осадков. Ночью и днем температура воздуха составит от -2 градусов до нуля.

Прогноз погоды: когда похолодает

Уже с 13 декабря эксперт спрогнозировала ощутимое похолодание. В Киеве в пятницу-субботу похолодает до умеренных морозов. Кроме того, в Украине усилится гололедица.

Напомним, в ГПСУ поделились щемящей историей о пограничнике, который защищал Азовсталь и пробыл более полутора лет в российском плену. Даже из неволи он смог поздравить свою возлюбленную с Днем рождения.

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