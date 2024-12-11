"Ставатиме дуже слизько": в Україні зміниться погода, коли чекати похолодання (карта)

Дощі зі снігом, який тане і створює калюжі на дорозі, залишать територію України. Натомість у регіони прийдуть морози.

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11 грудня в Україні сиро, вітряно, слизько і сіро. Однак циклон, який поливає міста дощем та посипає снігом, вже скоро поступово піде. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди: опади підуть

Вже 12 грудня західний антициклон вижене опади за межі України. Вночі циклон ще чинитиме опір, а вдень на згадку про себе залишить хіба що атмосферний фронт на сході.

Прогноз на 12 грудня Фото: facebook Наталка Діденко

У регіонах тієї частини країни ще спостерігатимуться дощі та мокрий сніг. Однак у решті областей буде здебільшого сухо.

Прогноз погоди на 12 грудня

У четвер в Україні очікується помірний, часом до сильного, вітер. Вночі температура опуститься до показників від -4 до нуля, дещо тепліше буде на півдні — від -1 до +3 градусів. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від -3 до +3 градусів.

"Із завтра вже потроху почне холоднішати, "мінусів" побільшає, тому на дорогах ставатиме дуже слизько! Ожеледиця", — зауважила Діденко.

У Києві вночі випаде мокрий сніг, але день пройде без опадів. Вночі та вдень температура повітря становитиме від -2 градусів до нуля.

Прогноз погоди: коли похолодає

Вже з 13 грудня експертка спрогнозувала відчутне похолодання. У Києві в п’ятницю-суботу похолоднішає до помірних морозів. Окрім того, в Україні посилиться ожеледиця.

Нагадаємо, у ДПСУ поділились щемкою історією про прикордонника, який боронив Азовсталь й пробув понад півтора року у російському полоні. Навіть з неволі він зміг привітати свою кохану з Днем народженням.

У Нікополі 11 грудня прогримів вибух. Чоловік зайшов у магазин, обрав продукти, відстояв чергу та вже на касі дістав з кишені гранату.