Зимние каникулы: в какие даты будут отдыхать школьники Киева

Зимние каникулы продлятся с 23 декабря по 11 января. Дополнительно для первоклашек будут еще одни каникулы — с 17 по 22 февраля 2025 года.

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В текущем учебном году столичные учреждения среднего образования начнут зимний отдых для учеников в конце декабря. Об этом сообщали в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Зимние каникулы 2024/2025 учебного года запланированы с 23 декабря 2024 года по 11 января 2025 года. Кроме того, для учеников первых классов также будут дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля 2025 года.

Впрочем, указанные даты могут варьироваться в зависимости от конкретной школы, ведь учебные заведения имеет право самостоятельно устанавливать точные сроки отдыха от учебы, ориентируясь на ситуацию с безопасностью, потребности учащихся, погодные и эпидемиологические условия.

Напомним, в 2022 году зимние каникулы в школах Киевской области продолжались целый месяц, поскольку подавляющее большинство учреждений общего среднего образования перенесли осенние каникулы на зимний период.

В прошлом году зимние каникулы длились с 23 декабря по 7 января.

Отметим, 9 декабря в МОН рассказали о новых возможностях, которые появятся у учеников 10-12 классов. Согласно решению министерства, учеников поделят на три класса разного направления — языково-литературного, общественно-гуманитарного и STEM. Дети будут посещать основные уроки по профилю и смогут выбрать курсы другого направления, заявили в министерстве.