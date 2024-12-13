Зимові канікули: у які дати відпочиватимуть школярі Києва

Зимові канікули триватимуть з 23 грудня по 11 січня. Додатково для першачків будуть ще одні канікули — з 17 по 22 лютого 2025 року.

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У поточному навчальному році столичні заклади середньої освіти розпочнуть зимовий відпочинок для учнів наприкінці грудня. Про це повідомляли у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Зимові канікули 2024/2025 навчального року заплановані з 23 грудня 2024 року до 11 січня 2025 року. Окрім того, для учнів перших класів також будуть додаткові канікули з 17 до 22 лютого 2025 року.

Утім, зазначені дати можуть варіюватися залежно від конкретної школи, адже заклади освіти має право самостійно встановлювати точні терміни відпочинку від навчання, орієнтуючись на безпекову ситуацію, потреби учнів, погодні та епідеміологічні умови.

Нагадаємо, у 2022 році зимові канікули у школах Київської області тривали цілий місяць, оскільки переважна більшість закладів загальної середньої освіти перенесли осінні канікули на зимовий період.

Минулого року зимові канікули тривали з 23 грудня до 7 січня.

Зазначимо, 9 грудня в МОН розповіли про нові можливості, які з'являться в учнів 10-12 класів. Згідно з рішенням міністерства, учнів поділять на три класи різного спрямування — мовно-літературного, суспільно-гуманітарного і STEM. Діти відвідуватимуть основні уроки за профілем та зможуть обрати курси іншого напряму, заявили в міністерстві.