Депортированный из Польши блогер устроил в Киеве акцию в поддержку квадроберов: детали (видео)

Скандальный блогер Crawly вместе с группой поддержки устроил первую после депортации из Польши акцию. Для нее он выбрал магазин в одном из столичных ТРЦ.

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В Киеве группа молодых людей устроила необычную акцию. Ее идеологом стал TikTok-блогер Crawly, которого депортировали из Польши за вандализм, агрессивное поведение и хулиганство.

В одном из магазинов сети Zara несколько подростков, передвигаясь на четвереньках, требовали сделать отдельную примерочную для квадроберов, то есть людей, которые имитируют повадки животных.

Среди них в бумажном колпаке гнома заметили и 23-летнего Владислава Crawly Олейниченко.

На платформе Twitch он показал, как "квадроберы" красили лица перед перфомансом.

Кто такой Crawly

В основном, контент трэш-стримера состоит из провокационных видео, на которых он в образе гнома мешает работе магазинов, на корточках преследуя персонал и посетителей. Польская общественная организация Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения утверждала, что Crawly после приезда в Польшу совершил несколько сотен правонарушений и преступлений, нападая на случайных людей и показывая это в интернете. Во время одного из стримов он оскорбил поляков и заявил, что предпочел бы жить в Москве.

В конце ноября в Министерстве внутренних дел Польши заявляли, что тиктокера задержали и планируют депортировать из страны, закрыв въезд в Шенгенскую зону на 10 лет. Одновременно ему заблокировали аккаунт в ТикТок.

После этого Владислав Олейниченко заявил о подаче пяти исков против Польши в международный суд ЕС. По его словам, официальная Варшава незаконно выслала его, пытаясь "устранить" на войне, которая продолжается в Украине.