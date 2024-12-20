Депортований з Польщі блогер влаштував у Києві акцію в підтримку квадроберів: деталі (відео)

Скандальний блогер Crawly разом із групою підтримки влаштував першу після депортації з Польщі акцію. Для неї він обрав магазин в одному зі столичних ТРЦ.

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У Києві група молодих людей влаштувала незвичну акцію. Її ідеологом став TikTok-блогер Crawly, якого депортували з Польщі за вандалізм, агресивну поведінку та хуліганство.

У одному з магазинів мережі Zara кілька підлітків, рачкуючи, вимагали зробити окрему примірочну для квадроберів, тобто людей, які імітують звички тварин.

Серед них у паперовому ковпаку гнома помітили й 23-річного Владислава Crawly Олійниченко.

На платформі Twitch він показав, як "квадробери" фарбували обличчя перед перфомансом.

Хто такий Crawly

В основному, контент треш-стрімера складається з провокативних відео, на яких він в образі гнома заважає роботі магазинів, навпочіпки переслідуючи персонал і відвідувачів. Польська громадська організація Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки стверджувала, що Crawly після приїзду до Польщі скоїв кілька сотень правопорушень і злочинів, нападаючи на випадкових людей та показуючи це в інтернеті. Під час одного зі стрімів він образив поляків і заявив, що волів би жити в Москві.

Наприкінці листопада у Міністерстві внутрішніх справ Польщі заявляли, що тіктокера затримали та планують депортувати з країни, закривши в'їзд до Шенгенської зони на 10 років. Одночасно йому заблокували акаунт у ТікТок.

Після цього Владислав Олейниченко заявив про подання п'яти позовів проти Польщі до міжнародного суду ЄС. За його словами, офіційна Варшава незаконно вислала його, намагаючись "усунути" на війні, яка триває в Україні.