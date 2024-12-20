Экс-глава МИД Кулеба показал, как его собаки испугались удара РФ по Киеву (фото)

По словам Кулебы, его питомцы сильно испугались взрывов, а одна из собак даже пережила паническую атаку. Бывший министр отметил, что животные тяжелее переносят ракетные атаки, чем люди.

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Собаки бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы испугались ракетного удара ВС РФ по Киеву 20 декабря. О стрессе животных экс-чиновник написал в Instagram.

У Дмитрия Кулебы и его возлюбленной Светланы Павелецкой две собаки: эвакуированный из Мариуполя в марте 2022 года бульдог Марик и метис Пузан, которого пара недавно взяла из приюта.

Животные сильно испугались взрывов Фото: Instagram

Животные испугались взрывов и прижались к нему и Светлане. У Пузана случилась паническая атака, его трясло, но Кулеба и Павелецкая были рядом. Бывший глава МИД отметил, что когда считал взрывы, то поймал себя на мысли, что люди могут лучше подготовиться к ракетным атакам, чем животные.

Последние не отличают работу систем ПВО от ракетного прилета и не читают об отбое тревоги, чтобы выдохнуть.

"Им просто страшно, они не знают ничего о природе этого страха, чтобы хотя бы попытаться подготовиться к нему… Животные — такие же жертвы войны, как и люди. Заботьтесь о животных, это наименьшее, чем мы можем их отблагодарить за их безоговорочную любовь к нам", — посоветовал Кулеба.

Напомним, утром 20 декабря российская армия атаковала Киев пятью ракетами типа "Искандер-М"/KN-23. Ракеты летели из Воронежской и Брянской областей, системы ПВО уничтожили их, но обломки повредили ряд объектов.

Фокус также писал, что в результате утренней ракетной атаки в Киеве поврежден костел Святого Николая в Голосеевском районе. Взрывная волна повредила фасадное витражное стекло.