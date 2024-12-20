Ексглава МЗС Кулеба показав, як його собаки злякалися удару РФ по Києву (фото)

За словами Кулеби, його улюбленці сильно злякалися вибухів, а одна з собак навіть пережила панічну атаку. Колишній міністр зазначив, що тварини важче переносять ракетні атаки, ніж люди.

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Собаки колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби злякалися ракетного удару ЗС РФ по Києву 20 грудня. Про стрес тварин ексчиновник написав в Instagram.

У Дмитра Кулеби та його коханої Світлани Павелецької двоє собак: евакуйований з Маріуполя в березні 2022 року бульдог Марік і метис Пузан, якого пара нещодавно взяла з притулку.

Тварини сильно злякалися вибухів Фото: Instagram

Тварини злякалися вибухів і притиснулися до нього та Світлани. У Пузана трапилася панічна атака, його трясло, але Кулеба і Павелецька були поруч. Колишній очільник МЗС зазначив, що коли рахував вибухи, то спіймав себе на думці, що люди можуть краще підготуватися до ракетних атак, ніж тварини.

Останні не відрізняють роботу систем ППО від ракетного прильоту і не читають про відбій тривоги, щоб видихнути.

"Їм просто страшно, вони не знають нічого про природу цього страху, щоб хоча б спробувати підготуватися до нього... Тварини — такі ж жертви війни, як і люди. Дбайте про тварин, це найменше, чим ми можемо їм віддячити за їхню беззастережну любов до нас", — порадив Кулеба.

Нагадаємо, вранці 20 грудня російська армія атакувала Київ п'ятьма ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23. Ракети летіли з Воронезької та Брянської областей, системи ППО знищили їх, але уламки пошкодили низку об'єктів.

Фокус також писав, що внаслідок ранкової ракетної атаки в Києві пошкоджено костел Святого Миколая у Голосіївському районі. Вибухова хвиля пошкодила фасадне вітражне скло.