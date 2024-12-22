В ровенском McDonald's заметили американского миллионера: что известно (фото)

Говард Баффет обедал в компании украинского нардепа. Его фонд финансирует восстановление харьковской типографии "Фактор-Друк".

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В заведении быстрого питания McDonald's в Ровно заметили американского миллионера и филантропа Говарда Баффета. Об этом известно из соцсетей, где опубликовали фото с места событий.

В местном СМИ уточнили, что Баффет обедал в компании народного депутата Дмитрия Соломчука. Парламентарий в своих соцсетях не сообщал об этой встрече и не комментировал ее.

Фото с места событий Фото: Соцсети

68-летний Говард Грэм Баффет — сын инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. С начала полномасштабной войны его фонд The Howard G. Buffett Foundation выделил на помощь Украине уже более 200 миллионов долларов.

Отмечается, что причины его визита в Ровно пока неизвестны. Однако Баффетт часто поддерживает социальные инициативы и уже приезжал в Украину ранее. Миллионер выделял средства на гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры в городах, пострадавших в результате войны.

Фото с места событий Фото: Соцсети

В частности, в Минэкономики сообщали, что фонд The Howard G. Buffett Foundation профинансирует восстановление типографии "Фактор-Друк", которую разрушила российская ракета 23 мая. Министр Юлия Свириденко объясняла, что средств грантовых программ на работы не хватило бы, поэтому Украина обратилась к "доброму другу" Говарду Баффету.

"И он щедро вызвался восстановить "Фактор-Друк" за свой счет", — информировала Свириденко.

Напомним, 21 декабря стало известно, что в Харькове мужчина покусал полицейского за бедро. Его заметили на остановке во время комендантского часа, но к такой реакции правоохранители были не готовы.

Также 21 декабря в Одессе произошла трагедия в зоопарке. Леопард набросился на работника, который пришел убирать в вольере, и снял мужчине скальп.