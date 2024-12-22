У рівненському McDonald's помітили американського мільйонера: що відомо (фото)

Говард Баффет обідав у компанії українського нардепа. Його фонд фінансує відновлення харківської друкарні "Фактор-Друк".

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У закладі швидкого харчування McDonald's в Рівному помітили американського мільйонера і філантропа Говарда Баффета. Про це відомо з соцмереж, де опублікували фото з місця подій.

У місцевому ЗМІ уточнили, що Баффет обідав у компанії народного депутата Дмитра Соломчука. Парламентар у своїх соцмережах не повідомляв про цю зустріч та не коментував її.

Фото з місця подій Фото: Соцмережi

68-річний Говард Грем Баффет — син інвестора-мільярдера Воррена Баффета. З початку повномасштабної війни його фонд The Howard G. Buffett Foundation виділив на допомогу Україні вже понад 200 мільйонів доларів.

Зазначається, що причини його візиту в Рівне поки невідомі. Однак Баффет часто підтримує соціальні ініціативи й уже приїздив в Україну раніше. Мільйонер виділяв кошти на гуманітарну допомогу та відновлення інфраструктури в містах, які постраждали внаслідок війни.

Фото з місця подій Фото: Соцмережі

Зокрема, у Мінекономіки повідомляли, що фонд The Howard G. Buffett Foundation профінансує відновлення друкарні "Фактор-Друк", яку зруйнувала російська ракета 23 травня. Міністерка Юлія Свириденко пояснювала, що коштів грантових програм на роботи не вистачило б, тому Україна звернулась до "доброго друга" Говарда Баффета.

"І він щедро зголосився відновити "Фактор-Друк" власним коштом", — інформувала Свириденко.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що у Харкові чоловік покусав поліціянта за стегно. Його помітили на зупинці під час комендантської години, але до такої реакції правоохоронці були не готові.

Також 21 грудня в Одесі сталася трагедія в зоопарку. Леопард накинувся на працівника, який прийшов прибирати у вольєрі, та зняв чоловіку скальп.