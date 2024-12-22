"Никаких пособий": в Киеве мужчины просили деньги, выдавая себя за ветеранов (видео)

По данным полиции, 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона притворялись бывшими военными, жалуясь на отсутствие выплат.

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В Киеве полицейские разоблачили двух мужчин, которые просили деньги у прохожих возле торгового центра в Дарницком районе, представляясь бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В полиции отреагировали на видео с "ветеранами", которые просили деньги на улице

Правоохранители выявили в Instagram видео, на котором двое мужчин попрошайничают на улице. Один из них был одет в военную форму без опознавательных знаков, а второй имел признаки инвалидности. Во время общения с автором ролика, настоящим ветераном, мужчины жаловались на отсутствие выплат.

"Не выплачивают никаких пособий уже два месяца. Вообще никаких денег нет", — сказал на видео один из них.

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Кадры разлетелись по социальным сетям, набрав около двухсот тысяч просмотров. Правоохранители установили личности участников видео. Ими оказались 39-летний киевлянин и 34-летний уроженец Херсона, недавно переехавший в столицу. Мужчины оказались в затруднительном положении и решили просить у посетителей торгового центра помощи, выдавая себя за бывших военных.

Сообщается, что сотрудники полиции провели с мужчинами разъяснительную беседу, а также предоставили контакты служб, оказывающих социальную помощь. В ведомстве также призвали блогеров и медийных лиц проверять информацию, прежде чем ее публиковать в широкую общественность.

Напомним, в Запорожской области пять девушек переоделись в полицейскую форму, чтобы поздравить свою подругу с Днем рождения, из-за чего им грозит штраф в размере от 17-34 тысяч гривен.

Также сообщалось, что правоохранители объявили подозрение директору музыкального лейбла, который "обманул наследников известного музыканта" почти на полтора миллиона гривен. По данным СМИ, речь идет о вдове музыканта Андрея Кузьменко.