"Ніяких виплат": у Києві чоловіки просили гроші, видаючи себе за ветеранів (відео)

За даними поліції, 39-річний киянин і 34-річний уродженець Херсона прикидалися колишніми військовими, скаржачись на відсутність виплат.

Related video

У Києві поліцейські викрили двох чоловіків, які просили гроші у перехожих біля торгового центру в Дарницькому районі, представляючись колишніми військовослужбовцями Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У поліції відреагували на відео з "ветеранами", які просили гроші на вулиці

Правоохоронці виявили в Instagram відео, на якому двоє чоловіків жебракують на вулиці. Один із них був одягнений у військову форму без розпізнавальних знаків, а другий мав ознаки інвалідності. Під час спілкування з автором ролика, справжнім ветераном, чоловіки скаржилися на відсутність виплат.

"Не виплачують ніякої допомоги вже два місяці. Взагалі ніяких грошей немає", — сказав на відео один із них.

Важливо

"Підпалив газ сам": у ТЦК прокоментували "викурювання" чоловіка з авто у Вишгороді (відео)

Кадри розлетілися соціальними мережами, набравши близько двохсот тисяч переглядів. Правоохоронці встановили особи учасників відео. Ними виявилися 39-річний киянин і 34-річний уродженець Херсона, який нещодавно переїхав до столиці. Чоловіки опинилися в скрутному становищі та вирішили просити у відвідувачів торгового центру допомоги, видаючи себе за колишніх військових.

Повідомляється, що співробітники поліції провели з чоловіками роз'яснювальну бесіду, а також надали контакти служб, що надають соціальну допомогу. У відомстві також закликали блогерів і медійних осіб перевіряти інформацію, перш ніж її публікувати в широкий загал.

Нагадаємо, у Запорізькій області п'ять дівчат переодяглися в поліцейську форму, щоб привітати свою подругу з Днем народження, через що їм загрожує штраф у розмірі від 17-34 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що правоохоронці оголосили підозру директору музичного лейблу, який "обдурив спадкоємців відомого музиканта" майже на півтора мільйона гривень. За даними ЗМІ, йдеться про вдову музиканта Андрія Кузьменка.