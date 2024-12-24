Ответственность должна быть строгой: в Минобразования отреагировали на слова профессора о "голодных украинках"

По словам министра образования Оксена Лисового, такое поведение не вписывается в изменения культурной среды, над которыми работает министерство.

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Министр образования и науки Оксен Лисовой отреагировал на слова профессора Киевского национального университета имени Т. Шевченко Никиты Василенко, отметив, что реакция на такие высказывания и ответственность за них должны быть строгими. Такое мнение он высказал в комментарии изданию "Бабель".

Кроме этого, глава ведомства назвал эти слова "недопустимыми".

"Особенно, если они транслируются в информационном пространстве врага. Администрация университета планирует рассмотреть этические аспекты поведения этого преподавателя на соответствующей комиссии. Однако мне известно, что уже не впервые этическая комиссия собирается по этой причине", — отметил Лисовой.

Министр добавил, что не имеет права вмешиваться в автономность высшего учебного заведения, однако может высказать собственную оценку. Сейчас, по словам Оксена Лисового, МОН работает над изменением культуры образовательной среды в вузах. Поэтому "такое поведение точно не вписывается в эти изменения".

Скандал с профессором КНУ им. Т. Шевченко: что известно

Профессор Института журналистики КНУ им. Шевченко Никита Василенко 23 декабря заявил, что в случае, если в случае прибытия в Украину иностранных миротворцев "голодные украинки", потерявшие мужей на фронте, будут рожать от них детей и таким образом в стране произойдет демографический скачок. Преподаватель сравнил миротворцев с нацистами, от которых, по его словам, молодые женщины во время оккупации рожали сотни детей.

О демографии и "голодных украинках" — с 33:29

Студенческий парламент Учебно-научного института журналистики КНУ объявили бойкот администрации института. В своем заявлении студенты также требовали уволить профессора института Никиту Василенко.

На инцидент также отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он напомнил, что уже второй раз реагирует на высказывания Николая Василенко. Год назад он получил заявление от студентов, в результате чего профессора привлекли к административной ответственности. Тогда преподаватель получил выговор.

Ректор Института журналистики КНУ им. Шевченко Владимир Бугров отметил, что администрацией вуза будут "приняты меры". Он добавил, что Никита Василенко будет привлечен к административной ответственности согласно действующему законодательству.