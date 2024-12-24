Відповідальність має бути суворою: в МОН відреагували на слова професора про "голодних українок"

За словами міністра освіти Оксена Лісового, така поведінка не вписується в зміни культурного середовища, над якими працює міністерство.

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відреагував на слова професора Київського національного університету імені Т. Шевченка Микити Василенка, зазначивши, що реакція на такі висловлювання та відповідальність за них повинні бути суворими. Таку думку він висловив в коментарі виданню "Бабель".

Окрім цього, очільник відомства назвав ці слова "неприпустимими".

"Особливо, якщо вони транслюються в інформаційному просторі ворога. Адміністрація університету планує розглянути етичні аспекти поведінки цього викладача на відповідній комісії. Проте мені відомо, що вже не вперше етична комісія збирається з цієї причини", — зазначив Лісовий.

Міністр додав, що не має права втручатись в автономність закладу вищої освіти, однак може висловити власну оцінку. Наразі, за словами Оксена Лісового, МОН працює над зміною культури освітнього середовища у вишах. Тому "така поведінка точно не вписується в ці зміни".

Скандал з професором КНУ ім. Т. Шевченка: що відомо

Професор Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Микита Василенко 23 грудня заявив, що у випадку, якщо в разі прибуття до України іноземних миротворців "голодні українки", що втратили чоловіків на фронті, народжуватимуть від них дітей і таким способом в країні станеться демографічний стрибок. Викладач порівняв миротворців із нацистами, від яких, за його словами, молоді жінки під час окупації народжували сотні дітей.

Про демографію і "голодних українок" — з 33:29

Студентський парламент Навчально-наукового інституту журналістики КНУ оголосив бойкот адміністрації інституту. У своїй заяві студенти також вимагали звільнити професора інституту Микиту Василенка.

На інцидент також відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він нагадав, що вже вдруге реагує на висловлення Миколи Василенка.Рік тому він отримав заяву від студентів, внаслідок чого професора притягнули до адміністративної відповідальності. Тоді викладач отримав догану.

Ректор Інституту журналістики КНУ ім. Шевченка Володимир Бугров зазначив, що адміністрацією вишу будуть "вжиті заходи". Він додав, що Микита Василенко буде притягнутий до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.