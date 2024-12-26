На фоне скандала с "голодными" украинками: Ученый совет рекомендует ректору уволить Василенко

Ученый совет постановил, что высказывания профессора вредят репутации Института журналистики. На заседание он не явился.

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Преподаватель Никита Василенко попал в скандал, спрогнозировав, что "голодные" жены павших защитников будут улучшать демографию в Украине с западными миротворцами. 26 декабря в "Детектор Медиа" сообщили, что Ученый совет Института журналистики призвал ректора КНУ разорвать с ним контракт.

Директор института Юрий Бондарь рассказал, что рассмотрение этого вопроса назначили на 11:00. Ситуацию обсудит Этическая комиссия КНУ. Ученый совет просит ректора Владимира Бугрова уволить профессора кафедры печатных медиа и истории журналистики после его высказываний об украинских женщинах.

Ученый совет постановил, что действия Василенко вредят репутации института, а также нарушают принципы Этического кодекса университетского сообщества, Устава университета и условия и обязательства контракта с научно-педагогическим работником. Самого профессора на заседании не было.

"Учитывая указанное и позицию коллективов кафедр института, Ученый совет УНИЖ просит руководство, ректора университета профессора Владимира Бугрова расторгнуть контракт с научно-педагогическим работником М.К. Василенко", — заявил Бондарь.

Напомним, студенческий парламент объявил бойкот администрации Института журналистики из-за скандала с Никитой Василенко и требует его увольнения. Студенты обвинили профессора в посещении пророссийских площадок, сексистских высказываниях и продвижении враждебных нарративов. Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что на Василенко пожаловались не впервые.

Ректор КНУ Владимир Бугров пообещал "принять меры" и описал ситуацию как негативную. Заявления Василенко он осудил, а профессору спрогнозировал привлечение к ответственности по закону.