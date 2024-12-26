На тлі скандалу з "голодними" українками: Вчена рада рекомендує ректору звільнити Василенка

Вчена рада постановила, що висловлювання професора шкодять репутації Інституту журналістики. На засідання він не з’явився.

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Викладач Микита Василенко втрапив у скандал, спрогнозувавши, що "голодні" дружини полеглих захисників будуть покращувати демографію в Україні з західними миротворцями. 26 грудня у "Детектор Медіа" повідомили, що Вчена рада Інституту журналістики закликала ректора КНУ розірвати з ним контракт.

Директор інституту Юрій Бондар розповів, що розгляд цього питання призначили на 11:00. Ситуацію обговорить Етична комісія КНУ. Вчена рада просить ректора Володимира Бугрова звільнити професора кафедри друкованих медіа та історії журналістики після його висловлювань про українських жінок.

Вчена рада постановила, що дії Василенка шкодять репутації інституту, а також порушують принципи Етичного кодексу університетської спільноти, Статуту університету та умови й зобов’язання контракту з науково-педагогічним працівником. Самого професора на засіданні не було.

"Враховуючи означене і позицію колективів кафедр інституту, Вчена рада ННІЖ просить керівництво, ректора університету професора Володимира Бугрова розірвати контракт із науково-педагогічним працівником М.К. Василенком", — заявив Бондар.

Нагадаємо, студентський парламент оголосив бойкот адміністрації Інституту журналістики через скандал із Микитою Василенком та вимагає його звільнення. Студенти звинуватили професора у відвідуванні проросійських майданчиків, сексистських висловлюваннях та просуванні ворожих наративів. Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що на Василенка поскаржились не вперше.

Ректор КНУ Володимир Бугров пообіцяв "вжити заходи" та описав ситуацію як негативну. Заяви Василенка він засудив, а професору спрогнозував притягнення до відповідальності за законом.