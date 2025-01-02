"Никому не прощу": подозреваемый в госизмене Шуфрич сообщил о смерти отца

Нардеп Нестор Шуфрич находится в СИЗО. Он заявил, что должен был говорить с отцом 1 января, но такой возможности ему не дали.

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Политик и экс-член запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявил о смерти своего отца. Об этом известно из публикации на его странице в Facebook от 2 января.

Нардеп сообщил, что его семью постигло страшное горе. Он рассказал, что умер его отец Иван Шуфрич. 1 января в 14:00, по словам политика, у него должна была быть видеоконференция с отцом, но она не состоялась.

Фото Ивана Шуфрича Фото: Нестор Шуфрич / Facebook

"Никому не прощу. Покойся с миром, мой дорогой. Теперь Вы с Мэри и Сашей бережете нас. Прости, что в этот день, в эти годы я не был рядом. Прости за твои страдания из-за меня. Обязательно обниму и проведу. Вы с Мамой и Сашей со мной всегда и везде! Люблю очень", — написал Шуфрич.

Пост Нестора Шуфрича о смерти отца Фото: Скриншот

По данным движения "Честно", Иван Шуфрич в 1998 году баллотировался в Закарпатский областной совет 3-го созыва. Также он владел территорией заповедника "Дубки" и фигурировал в деле о махинациях с природными ресурсами, а именно об их передаче с нарушением процедуры.

Напомним, нардепа Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. По данным следствия, он поддерживал пророссийские идеи, сотрудничал с экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине и финансировал враждебную Росгвардию.

24 декабря парламентарий Алексей Гончаренко сообщал, что задержанный 15 сентября 2023 года Шуфрич получил решение суда об обеспечении условий для выполнения своих депутатских полномочий из СИЗО.