"Нікому не пробачу": підозрюваний у держзраді Шуфрич повідомив про смерть батька

Нардеп Нестор Шуфрич перебуває у СІЗО. Він заявив, що мав говорити з батьком 1 січня, але такої можливості йому не дали.

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Політик та ексчлен забороненої партії "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич заявив про смерть свого батька. Про це відомо з публікації на його сторінці в Facebook від 2 січня.

Нардеп повідомив, що його сім’ю спіткало страшне горе. Він розповів, що помер його батько Іван Шуфрич. 1 січня о 14:00, зі слів політика, у нього мала бути відеоконференція з батьком, але вона не відбулася.

Фото Івана Шуфрича Фото: Нестор Шуфрич / Facebook

"Нікому не пробачу. Спочивай з миром, мій любий. Тепер Ви з Мері та Сашком бережете нас.Вибач, що цього дня, в ці роки я не був поруч. Вибач за твої страждання через мене. Обов'язково обійму та проведу. Ви з Мамою та Сашком зі мною завжди й скрізь! Люблю дуже", — написав Шуфрич.

Пост Нестора Шуфрича про смерть батька Фото: Скриншот

За даними руху "Чесно", Іван Шуфрич у 1998 році балотувався у Закарпатську обласну раду 3-го скликання. Також він володів територією заповідника "Дубки" й фігурував у справі про махінації з природними ресурсами, а саме про їх передачу з порушенням процедури.

Нагадаємо, нардепа Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. За даними слідства, він підтримував проросійські ідеї, співпрацював із екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду Україні та фінансував ворожу Росгвардію.

24 грудня парламентар Олексій Гончаренко повідомляв, що затриманий 15 вересня 2023 року Шуфрич отримав рішення суду про забезпечення умов для виконання своїх депутатських повноважень з СІЗО.