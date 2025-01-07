До +13 и "может немного снежить": чем будет удивлять погода в Украине на этой неделе

Синоптик Анжелика Ганчук объяснила, почему погода в январе очень отдаленно напоминает зиму, и спрогнозировала еще большее потепление. В то же время она предупредила о периодических осадках.

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Несмотря на то, что на календаре — январь, снега и гололеда нет, как и морозов. Представительница Укргидрометцентра Анжелика Ганчук в комментарии УНИАН поделилась прогнозом погоды на неделю.

Прогноз погоды: почему так тепло

С 6 января в Украине потеплело. Как пояснила эксперт, с запада на восток движется теплый атмосферный фронт. Он связан с циклоном, центр которого — над Скандинавией и Северным морем.

После того, как теплый фронт пройдет, Украина окажется в теплом секторе циклона. Все воздушные потоки будут с юга и юго-запада, и они будут нести тепло.

"В этом секторе Украина будет держаться достаточно долго. И всю текущую неделю до конца у нас будет преобладать теплая воздушная масса с плюсовыми, положительными температурами", — предупредила Ганчук.

Прогноз погоды на неделю

В течение недели по Украине ожидаются "плюсы" и днем, и ночью. Время от времени — осадки. В ночные часы прогнозируют около нуля лишь на крайнем севере — Черниговская и Сумская области.

Сегодня, 7 января, будет в основном сухо. Днем столбики термометров будут фиксировать на севере и северо-востоке от +3 градусов, на юге и западе — до +11, а на крайнем юге — до +13.

"То есть для января месяца это очень высокие значения", — отметила синоптик.

8 января максимумы снизятся, преимущественно будет от +2 градусов, в северных регионах — от +5 до +8. Такая же температура будет наблюдаться и в Киеве, +8 градусов во вторник и от +5 до +6 в среду.

"Ветер может быть порывистый. Это в основном будут Карпаты и весь Карпатский регион. И немного на левобережье так же в последующие дни. Но, в принципе, он не несет значительной угрозы так, как иногда это бывает. Это просто порывистый ветер", — добавила Ганчук.

Прогноз погоды: будет ли снег

В течение недели в основном осадки будут выпадать в виде дождя.

"И буквально может в воздухе немного снежить, но все равно снежного покрова никакого не будет образовываться", — отметила эксперт.

8 января могут пройти небольшие дождь и снег на западе. До остальных областей осадки доберутся ночью на четверг. Речь идет о западе, севере и центре. Днем снег с дождем возможны на северо-востоке.

Из положительного — вплоть до субботы уменьшится риск гололеда на дорогах. В субботу через Украину будет перемещаться циклон, который принесет мокрый снег в западные регионы.

"И также будет смещаться зона осадков. Но там ближе к дождю будет, чем к снегу. Это Киевская, Кировоградская, Черкасская и Одесская области. Это будет в субботу и в ночь на воскресенье", — уточнила представительница Укргидрометцентра.

Есть вероятность слабой гололедицы ночью на 8 января и в субботу. Однако пока прогноз погоды радует теплом, пониженным давлением и осадками в виде дождя и мокрого снега.

Напомним, ночью на 7 января ВС РФ атаковали Украину "Шахедами". Силам ПВО удалось обезвредить 28 из 38 дронов.

В Reuters сообщили, что визит генерал-лейтенанта Кита Келлога в Украину отложили. Однако, по данным источников, поездку не отменили, а именно перенесли.