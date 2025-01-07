До +13 і "може трішечки сніжити": чим дивуватиме погода в Україні цього тижня

Синоптикиня Анжеліка Ганчук пояснила, чому погода у січня дуже віддалено нагадує зиму, та спрогнозувала ще більше потепління. Водночас вона попередила про періодичні опади.

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Попри те, що на календарі — січень, снігу та ожеледиці немає, як і морозів. Представниця Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук у коментарі УНІАН поділилась прогнозом погоди на тиждень.

Прогноз погоди: чому так тепло

З 6 січня в Україні потепліло. Як пояснила експертка, з заходу на схід рухається теплий атмосферний фронт. Він пов’язаний з циклоном, центр якого — над Скандинавією і Північним морем.

Після того, як теплий фронт пройде, Україна опиниться в теплому секторі циклону. Всі повітряні потоки будуть з півдня та південного заходу, і вони будуть нести тепло.

"В цьому секторі Україна триматиметься досить довго. І увесь поточний тиждень до кінця у нас переважатиме тепла повітряна маса з плюсовими, додатними температурами", — попередила Ганчук.

Прогноз погоди на тиждень

Протягом тижня по Україні очікуються "плюси" і вдень, і вночі. Час від часу — опади. У нічні години прогнозують близько нуля лише на крайній півночі — Чернігівська і Сумська області.

Сьогодні, 7 січня, буде здебільшого сухо. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть на півночі й північному сході від +3 градусів, на півдні й заході — до +11, а на крайньому півдні — до +13.

"Тобто для січня місяця це дуже високі значення", — зазначила синоптикиня.

8 січня максимуми знизяться, переважно буде від +2 градусів, у північних регіонах — від +5 до +8. Така ж температура спостерігатиметься й у Києві, +8 градусів у вівторок і від +5 до +6 у середу.

"Вітер може бути поривчастий. Це в основному будуть Карпати й весь Карпатський регіон. І трішечки на лівобережжя так само у подальші дні. Але, в принципі, він не несе значної загрози так, як інколи це буває. Це просто поривчастий вітер", — додала Ганчук.

Прогноз погоди: чи буде сніг

Протягом тижня здебільшого опади випадатимуть у вигляді дощу.

"І буквально може в повітрі трішечки сніжити, але усе одно снігового покриву ніякого не утворюватиметься", — зазначила експертка.

8 січня можуть пройти невеликі дощ і сніг на заході. До решти областей опади дістануться вночі на четвер. Йдеться про захід, північ і центр. Вдень сніг з дощем можливі на північному сході.

З позитивного — аж до суботи зменшиться ризик ожеледиці на дорогах. У суботу через Україну переміщуватиметься циклон, який принесе мокрий сніг у західні регіони.

"І також буде зміщуватися зона опадів. Але там ближче до дощу буде, ніж до снігу. Це Київська, Кіровоградська, Черкаська й Одеська області. Це буде в суботу і в ніч на неділю", — уточнила представниця Укргідрометцентру.

Є ймовірність слабкої ожеледиці вночі на 8 січня та у суботу. Однак поки прогноз погоди радує теплом, зниженим тиском та опадами у вигляді дощу й мокрого снігу.

Нагадаємо, вночі на 7 січня ЗС РФ атакували Україну "Шахедами". Силам ППО вдалося знешкодити 28 з 38 дронів.

У Reuters повідомили, що візит генерал-лейтенанта Кіта Келлога в Україну відклали. Однак, за даними джерел, поїздку не скасували, а саме перенесли.