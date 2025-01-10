Ведро с яйцами, бриллиантовый крестик и живые бабочки: что забывали пассажиры в поездах УЗ

Пассажиры умудряются терять в вагонах и на вокзалах странные вещи, констатируют перевозчики. В 70% случаях потерю удается найти и вернуть гражданам.

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Некоторые вещи, которые теряли пассажиры в поездах в прошлом году настолько неожиданные, что они вызывают лишь удивление. Об этом пишет "Укрзализныця".

Например, один из пассажиров забыл в вагоне ведро с яйцами. И учитывая цены на этот продукт, это стало для него действительно болезненной потерей, отмечают в транспортной компании.

Также среди интересных находок лук для стрельбы, коробка с живыми бабочками, электромясорубка, мокрый купальник в пакете, живой кот и зеленая куртка для собак, бриллиантовый крестик с цепочкой и кошелек, в котором было $6000.

Всего в прошлом году пассажиры 17 218 раз обращались к железнодорожникам с просьбой найти потерянные в поездах или на вокзалах вещи. И в 70% случаев их находят и возвращают гражданам.

Впрочем, чтобы не попасть в подобную ситуацию, "УЗ" советует обязательно проверять перед выходом из поезда наличие ценных вещей, документов, кошельков, украшений и тому подобное.

Напомним, ранее "Укрзализныця" обеспечила возможность женщинам ездить в специальных женских купе. Однако проезд в таких вагонах запрещен женщинам с детьми в возрасте от 6 лет.

Также Фокус писал, что работники международного аэропорта Денвера в штате Колорадо (США) ежедневно находят от 150 до 200 потерянных пассажирами вещей. В первую пятерку входят сумки, документы, очки, электроника и ювелирные изделия, но попадаются и более необычные вроде циркулярной пилы и аккумулятора для вилочного погрузчика.