Відро з яйцями, діамантовий хрестик та живі метелики: що забували пасажири у поїздах УЗ

Пасажири примудряються губити у вагонах та на вокзалах дивні речі, констатують перевізники. У 70% випадках згубу вдається віднайти та повернути громадянам.

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Деякі речі, які губили пасажири у поїздах минулого року настільки несподівані, що вони викликають лише здивування. Про це пише "Укрзалізниця".

Наприклад, один з пасажирів забув у вагоні відро з яйцями. Й враховуючи ціни на цей продукт, це стало для нього дійсно болісною втратою, зазначають у транспортній компанії.

Також серед цікавих знахідок лук для стрільби, коробка з живими метеликами, електром'ясорубка, мокрий купальник у пакеті, живий кіт та зелена куртка для собак, діамантовий хрестик з ланцюжком й гаманець, у якому було $6000.

Загалом минулого року пасажири 17 218 разів звертались до залізничників із проханням знайти загублені в поїздах або на вокзалах речі. Й у 70% випадків їх знаходять та повертають громадянам.

Утім, аби не потрапити у подібну ситуацію, "УЗ" радить обов'язково перевіряти перед виходом з поїзда наявність цінних речей, документів, гаманців, прикрас тощо.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" забезпечила можливість жінкам їздити у спеціальних жіночих купе. Однак проїзд у таких вагонах заборонено жінкам із дітьми віком від 6 років.

Також Фокус писав, що працівники міжнародного аеропорту Денвера у штаті Колорадо (США) щодня знаходять від 150 до 200 загублених пасажирами речей. До першої п'ятірки входять сумки, документи, окуляри, електроніка та ювелірні вироби, але трапляються більш незвичайні на кшталт циркулярної пили та акумулятора для вилкового навантажувача.