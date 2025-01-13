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Украина

"Будто просто дом в селе": на OLX выставили исторический дворец с озером и дамбой (фото)

Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского
Фото: Наталия / OLX | Владелец приобрел Имение Модеста Езерского для реставрации, но передумал

Имение Модеста Езерского имеет 9 залов и все коммуникации. Несмотря на вид и историчность владелец отказался от идеи его реставрировать и предлагает переделать дворец под ресторан.

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В Украине выставили на продажу историческое здание. Об этом известно из объявления, опубликованного 23 декабря на ресурсе OLX.

Имение Модеста Езерского расположено в селе Иванковцы на Житомирщине. Кроме самого здания покупатель получит земельный участок площадью 40 соток, озеро площадью 13.9 га, подъездную асфальтированную дорогу и дамбу.

Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: Наталия / OLX

"Можно под пансионат, санаторий или ресторан, так как высокие потолки до 6 м кв., княжеских времен. Сделана дорога, рядом река, очень живописное красивое место. Коммуникации есть у дороги, интернет, свет и газ", — отметила автор объявления Наталья.

Она предупредила, что помещения нуждаются в ремонте. Дворец состоит из шести залов и подвала еще на 3 зала с окнами. Рядом расположен еще один дом свободного назначения. Покупателю обещают "большой красивый двор" и "красивый вид".

Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: Наталия / OLX
Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: Наталия / OLX

Объявленная цена поместья — 62 тысячи долларов, но продавец готов торговаться.

Общественная организация "Украина Инкогнита" отметила, что здание выполнено в традициях архитектурного направления неоготика и расположено всего в 25 километрах от Житомира.

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Фото: "Україна Інкогніта"
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Фото: "Україна Інкогніта"
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Фото: "Україна Інкогніта"
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Фото: "Україна Інкогніта"

"Продается дворец. Недорого (...) Так просто, будто просто дом в селе, объявление можете найти на olx", — подчеркнул автор поста.

В организации заверили, что до состояния полуразрушения имение довела его "частная бытность". Во времена СССР там была школа, а вообще дворец Модеста Езерского был возведен еще в 1892 году. В реестр памятников Украины он не включен.

Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: "Україна Інкогніта"

"Цена, на наш взгляд, значительно завышена, особенно учитывая состояние здания. А рядом флигель, тоже без окон и дверей", — говорится в публикации.

Во дворце сохранилась изразцовая печь — нижнюю часть крестьяне разбили, добывая огнеупорный кирпич, а изразцы их не интересовали.

Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: "Україна Інкогніта"

"Пока что", — отметили в организации.

Журналисты издания "Телеграф" связались с риелтором. Она объяснила "значительно завышенную" цену тем, что в стоимость входят 13 гектаров водоема, дамба и дорога. Владелец, по ее словам, приобрел имение, потому что собирался его реставрировать, но передумал. Он имеет теперь другое здание.

Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: "Україна Інкогніта"
Имение Модеста Езерского, историческое имение, исторический дворец, дворец, имение, дворец Модеста Езерского Fullscreen
Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу
Фото: "Україна Інкогніта"

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