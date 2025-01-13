"Будто просто дом в селе": на OLX выставили исторический дворец с озером и дамбой (фото)
Имение Модеста Езерского имеет 9 залов и все коммуникации. Несмотря на вид и историчность владелец отказался от идеи его реставрировать и предлагает переделать дворец под ресторан.
В Украине выставили на продажу историческое здание. Об этом известно из объявления, опубликованного 23 декабря на ресурсе OLX.
Имение Модеста Езерского расположено в селе Иванковцы на Житомирщине. Кроме самого здания покупатель получит земельный участок площадью 40 соток, озеро площадью 13.9 га, подъездную асфальтированную дорогу и дамбу.
"Можно под пансионат, санаторий или ресторан, так как высокие потолки до 6 м кв., княжеских времен. Сделана дорога, рядом река, очень живописное красивое место. Коммуникации есть у дороги, интернет, свет и газ", — отметила автор объявления Наталья.
Она предупредила, что помещения нуждаются в ремонте. Дворец состоит из шести залов и подвала еще на 3 зала с окнами. Рядом расположен еще один дом свободного назначения. Покупателю обещают "большой красивый двор" и "красивый вид".
Объявленная цена поместья — 62 тысячи долларов, но продавец готов торговаться.
Общественная организация "Украина Инкогнита" отметила, что здание выполнено в традициях архитектурного направления неоготика и расположено всего в 25 километрах от Житомира.
"Продается дворец. Недорого (...) Так просто, будто просто дом в селе, объявление можете найти на olx", — подчеркнул автор поста.
В организации заверили, что до состояния полуразрушения имение довела его "частная бытность". Во времена СССР там была школа, а вообще дворец Модеста Езерского был возведен еще в 1892 году. В реестр памятников Украины он не включен.
"Цена, на наш взгляд, значительно завышена, особенно учитывая состояние здания. А рядом флигель, тоже без окон и дверей", — говорится в публикации.
Во дворце сохранилась изразцовая печь — нижнюю часть крестьяне разбили, добывая огнеупорный кирпич, а изразцы их не интересовали.
"Пока что", — отметили в организации.
Журналисты издания "Телеграф" связались с риелтором. Она объяснила "значительно завышенную" цену тем, что в стоимость входят 13 гектаров водоема, дамба и дорога. Владелец, по ее словам, приобрел имение, потому что собирался его реставрировать, но передумал. Он имеет теперь другое здание.
Напомним, в Житомирской области арестовали пять пар носков как движимое имущество. В объявлении для аукциона исполнительная служба указала, что носки — новые и летние.
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