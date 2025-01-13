"Будто просто дом в селе": на OLX выставили исторический дворец с озером и дамбой (фото)

Имение Модеста Езерского имеет 9 залов и все коммуникации. Несмотря на вид и историчность владелец отказался от идеи его реставрировать и предлагает переделать дворец под ресторан.

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В Украине выставили на продажу историческое здание. Об этом известно из объявления, опубликованного 23 декабря на ресурсе OLX.

Имение Модеста Езерского расположено в селе Иванковцы на Житомирщине. Кроме самого здания покупатель получит земельный участок площадью 40 соток, озеро площадью 13.9 га, подъездную асфальтированную дорогу и дамбу.

Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: Наталия / OLX

"Можно под пансионат, санаторий или ресторан, так как высокие потолки до 6 м кв., княжеских времен. Сделана дорога, рядом река, очень живописное красивое место. Коммуникации есть у дороги, интернет, свет и газ", — отметила автор объявления Наталья.

Она предупредила, что помещения нуждаются в ремонте. Дворец состоит из шести залов и подвала еще на 3 зала с окнами. Рядом расположен еще один дом свободного назначения. Покупателю обещают "большой красивый двор" и "красивый вид".

Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: Наталия / OLX Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: Наталия / OLX

Объявленная цена поместья — 62 тысячи долларов, но продавец готов торговаться.

Общественная организация "Украина Инкогнита" отметила, что здание выполнено в традициях архитектурного направления неоготика и расположено всего в 25 километрах от Житомира.

"Продается дворец. Недорого (...) Так просто, будто просто дом в селе, объявление можете найти на olx", — подчеркнул автор поста.

В организации заверили, что до состояния полуразрушения имение довела его "частная бытность". Во времена СССР там была школа, а вообще дворец Модеста Езерского был возведен еще в 1892 году. В реестр памятников Украины он не включен.

Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: "Україна Інкогніта"

"Цена, на наш взгляд, значительно завышена, особенно учитывая состояние здания. А рядом флигель, тоже без окон и дверей", — говорится в публикации.

Во дворце сохранилась изразцовая печь — нижнюю часть крестьяне разбили, добывая огнеупорный кирпич, а изразцы их не интересовали.

Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: "Україна Інкогніта"

"Пока что", — отметили в организации.

Журналисты издания "Телеграф" связались с риелтором. Она объяснила "значительно завышенную" цену тем, что в стоимость входят 13 гектаров водоема, дамба и дорога. Владелец, по ее словам, приобрел имение, потому что собирался его реставрировать, но передумал. Он имеет теперь другое здание.

Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: "Україна Інкогніта" Фото имения Модеста Езерского, которое выставили на продажу Фото: "Україна Інкогніта"

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