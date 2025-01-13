"Ніби просто хата у селі": на OLX виставили історичний палац з озером і дамбою (фото)

Маєток Модеста Єзерського має 9 залів та усі комунікації. Попри краєвид і історичність власник відмовився від ідеї його реставрувати та пропонує переробити палац під ресторан.

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В Україні виставили на продаж історичну будівлю. Про це відомо з оголошення, опублікованого 23 грудня на ресурсі OLX.

Маєток Модеста Єзерського розташований у селі Іванковці на Житомирщині. Окрім самої будівлі покупець отримає земельну ділянку площею 40 соток, озеро площею 13.9 га, під’їзну асфальтовану дорогу та дамбу.

Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: Наталія / OLX

"Можна під пансіонат, санаторій або ресторан, так як високі стелі до 6 м кв., князівських часів. Зроблена дорога, поряд річка, дуже живописне гарне місце. Комунікації є біля дороги, інтернет, світло та газ", — зазначила авторка оголошення Наталія.

Вона попередила, що приміщення потребують ремонту. Палац складається з шести залів та підвалу ще на 3 зали з вікнами. Поряд розташований ще один будинок вільного призначення. Покупцеві обіцяють "великий гарний двір" та "гарний краєвид".

Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: Наталія / OLX Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: Наталія / OLX

Оголошена ціна маєтку — 62 тисячі доларів, але продавець готовий торгуватись.

Громадська організація "Україна Інкогніта" зауважила, що будівля виконана у традиціях архітектурного напрямку неоготика й розташована лише за 25 кілометрів від Житомира.

"Продається палац. Недорого. (…) Отак просто, ніби просто хата у селі, об'яву можете знайти на olx", — підкреслив автор посту.

В організації запевнили, що до стану напівруїни маєток довела його "приватна бутність". За часів СРСР там була школа, а взагалі палац Модеста Єзерського був зведений ще в 1892 році. В реєстр пам’яток України він не включений.

Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: "Україна Інкогніта"

"Ціна, на наш погляд, значно завищена, особливо враховуючи стан будівлі. А поряд флігель, теж без вікон і дверей", — зазначено у публікації.

У палаці збереглася кахляна піч — нижню частину селяни розбили, добуваючи вогнетривку цеглу, а кахлі їх не цікавили.

Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: "Україна Інкогніта"

"Поки що", — зауважили в організації.

Журналісти видання "Телеграф" зв’язалися з рієлторкою. Вона пояснила "значно завищену" ціну тим, що у вартість входять 13 гектарів водойми, дамба та дорога. Власник, з її слів, придбав маєток, бо збирався його реставрувати, але передумав. Він має тепер іншу будівлю.

Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: "Україна Інкогніта" Фото Маєтку Модеста Єзерського, який виставили на продаж Фото: "Україна Інкогніта"

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