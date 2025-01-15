От мороза до тепла: где в Украине выпадет снег до конца недели, — Диденко (карты)

Украинцев ожидает постепенное повышение температуры воздуха, предупредила синоптик Наталья Диденко. Над Европой застыл антициклон, из-за влияния которого некоторое время осадков не будет.

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Из-за влияния антициклона погода в Украине до конца недели будет сопровождаться постепенным ростом температуры. Во второй половине недели осадков не будет, только будет снежить в горах. Впрочем, до выходных успеет пройти дождь со снегом. Днем 15 января точный прогноз погоды синоптик Наталья Диденко опубликовала на странице Facebook.

Погода в Украине — прогноз на неделю

Диденко объяснила, что с 16 января погода в Украине и ни большей части Западной Европы будет определяться зоной высокого давления — антициклоном Beate. В связи с влиянием антициклона осадков над континентальной Европой не будет. То есть и в большинстве украинских областей будет сухо. В то же время синоптик назвала регион, где в четверг все же будет снег — это Карпаты.

Прогноз погоды на неделю от Диденко:

в ночь на 16 января — температура воздуха по Украине от -1 до +5, в Карпатах — от -5 до -10 градусов;

днем 16 января в большинстве украинских областей — температура поднимется и составит от +1 до +6;

днем 16 января в Киеве — осадков не будет, температура ночью — 0 градусов, днем — от +1 до +3;

17 января начнутся осадки. Согласно прогнозу синоптика, в большинстве областей будет дождь с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега.

В целом до конца недели температура воздуха в Украине будет держаться на положительных отметках, подытожила Диденко. Также она посоветовала людям сохранять спокойствие, несмотря на резкие перепады погоды.

На карте, которой Наталья дополнила прогноз, можно увидеть месторасположение антициклона. Видим, что он застыл над Балканами и простирается к западным берегам Европы и над всей Украиной.

Погода в Украине — антициклон 16 января Фото: facebook Наталка Диденко

Точный прогноз погоды Укргидрометцентра на неделю

На портале "Укргидрометцентра" рассказывается о точном прогнозе погоды в Украине до конца недели — с 15 до 19 января. Метеорологи уточнили детали для разных регионов страны. В частности, они добавили, что снег 16 января выпадет в Прикарпатье и на Закарпатье. Кроме того, в южных областях в четверг температура опустится до -7 ночью и поднимется до +6 днем.

В пятницу 17 января действительно ожидается дождь и мокрый снег. В то же время, на выходные, 18-19 января, погода в Украине улучшится: на западе, на севере осадков не будет, на востоке и юге — небольшой снег. Также "Укргидрометцентр" предупредил о гололедице на дорогах.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра 15 января Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра 16 января Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра 17 января

Отметим, ранее Фокус писал о том, как изменится погода в Украине во второй половине января. Согласно прогнозу Наталки Диденко, 14 января украинцы наблюдали пик зимы и будет становиться все теплее.

Напоминаем, 13 января издание Соптгу Living рассказало, при какой погоде лучше всего выгуливать собаку. Между тем после Нового года в Марокко впервые за полвека пошел снег и укрыл пальмы.