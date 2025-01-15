Від морозу до тепла: де в Україні випаде сніг до кінця тижня, — Діденко (карти)

Українців очікує поступове підвищення температури повітря, попередила синоптикиня Наталка Діденко. Над Європою застиг антициклон, через вплив якого певний час опадів не буде.

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Через вплив антициклону погода в Україні до кінця тижня супроводжуватиметься поступовим зростанням температури. В другій половині тижня опадів не буде, лише сніжитиме в горах. Втім, до вихідних встигне пройти дощ зі снігом. Вдень 15 січня точний прогноз погоди синоптикиня Наталка Діденко опублікувала на сторінці Facebook.

Погода в Україні — прогноз на тиждень

Діденко пояснила, що з 16 січня погода в Україні та ні більшій частині Західної Європи визначатиметься зоною високого тиску — антициклоном Beate. У зв'язку з впливом антициклону опадів над континентальною Європою не буде. Тобто і в більшості українських областей буде сухо. Водночас синоптикиня назвала регіон, де у четвер все ж буде сніг — це Карпати.

Прогноз погоди на тиждень від Діденко:

в ніч на 16 січня — температура повітря по Україні від -1 до +5, в Карпатах — від -5 до -10 градусів;

вдень 16 січня у більшості українських областей — температура підніметься і становитиме від +1 до +6;

вдень 16 січня в Києві — опадів не буде, температура вночі — 0 градусів, вдень — від +1 до +3;

17 січня почнуться опади. Згідно з прогнозом синоптикині, у більшості областей буде дощ з мокрим снігом, можливе налипання мокрого снігу.

В цілому до кінця тижня температура повітря в Україні триматиметься на позитивних позначках, підсумувала Діденко. Також вона порадила людям зберігати спокій, попри різкі перепади погоди.

На карті, яку Наталка долучила до допису, можна побачити місцерозташування антициклону. Бачимо, що він застиг над Балканами і простягається до західних берегів Європи та над усією Україною.

Погода в Україні - антициклон 16 січня Фото: facebook Наталка Діденко

Точний прогноз погоди Укргідрометцентру на тиждень

На порталі "Укргідрометцентру" розповідається про точний прогноз погоди в Україні до кінця тижня — з 15 до 19 січня. Метеорологи уточнили деталі для різних регіонів країни. Зокрема, вони додали, що сніг 16 січня випаде в Прикарпатті та на Закарпатті. Крім того, у південних областях у четвер температура опуститься до -7 вночі та підніметься до +6 вдень.

У п'ятницю 17 січня дійсно очікується дощ та мокрий сніг. Водночас, на вихідні, 18-19 січня, погода в Україні покращиться: на заході, на півночі опадів не буде, на сході та півдні — невеликий сніг. Також "Укргідрометцентр" попередив про ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру 15 січня Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру 16 січня Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру 17 січня

Зазначимо, раніше Фокус писав про те, як зміниться погода в Україні в другій половині січня. Згідно з прогнозом Наталки Діденко, 14 січня українці спостерігали пік зими і ставатиме все тепліше.

Нагадуємо, 13 січня видання Сountry Living розповіло, при якій погоді найкраще вигулювати собаку. Тим часом після Нового року в Марокко вперше за пів століття пішов сніг та вкрив пальми.