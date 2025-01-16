Мужчина заплатил более 100 тысяч грн алиментов на чужого ребенка и хотел вернуть деньги: что решил суд

Женщина через суд добилась выплаты алиментов на ребенка от бывшего мужа. Но оказалось, что плательщик на самом деле не был отцом, поэтому он потребовал возврата уже выплаченных денег плюс моральный ущерб.

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В марте 2021 года супруги, прожившие вместе более 9 лет, развелись и через некоторое время женщина через исполнительную службу добилась выплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка, который остался с матерью. Об этом пишет "Днепр Оперативный".

С декабря 2021 года по сентябрь 2023 года мужчина заплатил на девочку 127 420 грн, но узнал, что на самом деле не является ее родным отцом. Был сделан тест ДНК, который подтвердил это и открыл имя настоящего отца. После чего мужчина заменил отчество девочки, исключив себя из актовых записей об отцовстве.

Оскорбленный мужчина подал иск в суд, прося отменить выплаты, потому что не хотел содержать не родного ему ребенка и требуя от женщины возврата уже уплаченных алиментов и выплаты ему более 100 тысяч гривен морального вреда. Также мужчина обратился в полицию, обвинив свою бывшую в мошенничестве.

Судья же отметил, что алименты мужчина платил не добровольно, а в принудительном порядке, поэтому вернуть эти деньги уже невозможно. Также, при рассмотрении спора об алиментах мужчина не имел правдивой информации о своем отцовстве, поэтому в суде отменили решение о дальнейших выплатах. Кроме того, бывшую жену обязали уплатить 1 362 гривны судебного сбора и 8 тысяч гривен за юридические услуги адвоката своего бывшего мужа.

Напомним, что после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украине возросло количество долгов по алиментам.

Ранее Фокус писал, что игрок "Шахтера", бразилец Винисиус Тобиас сделал тату в честь новорожденной дочери, но ребенок оказался не от него.