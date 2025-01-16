Чоловік заплатив понад 100 тисяч грн аліментів на чужу дитину й хотів повернути гроші: що вирішив суд

Жінка через суд домоглася виплати аліментів на дитину від колишнього чоловіка. Але виявилося, що платник насправді не був батьком, тому він зажадав повернення вже виплачених грошей плюс моральну шкоду.

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У березні 2021 року подружжя, що прожило разом понад 9 років, розлучилося й через деякий час жінка через виконавчу службу домоглася виплати аліментів на неповнолітню дитину, яка залишилася з матір'ю. Про це пише "Дніпро Оперативний".

З грудня 2021 року по вересень 2023 року чоловік сплатив на дівчинку 127 420 грн, але дізнався, що насправді не є її рідним батьком. Було зроблено тест ДНК, який підтвердив це та відкрив ім'я справжнього батька. Після чого чоловік замінив по-батькові дівчинки, виключивши себе з актових записів про батьківство.

Ображений чоловік подав позов до суду, просивши скасувати виплати, бо не хотів утримувати не рідну йому дитину та вимагаючи від жінки повернення вже сплачених аліментів й виплати йому понад 100 тисяч гривень моральної шкоди. Також чоловік звернувся до поліції, звинувативши свою колишню у шахрайстві.

Суддя ж зазначив, що аліменти чоловік сплачував не добровільно, а у примусовому порядку, тому повернути ці гроші вже неможливо. Також, під час розгляду суперечки про аліменти чоловік не мав правдивої інформації щодо свого батьківства, тому у суді скасували рішення про подальші виплати. Крім того, колишню дружину зобов’язали сплатити 1 362 гривні судового збору та 8 тисяч гривень за юридичні послуги адвоката свого колишнього чоловіка.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україні зросла кількість боргів за аліментами.

Раніше Фокус писав, що гравець "Шахтаря", бразилець Вінісіус Тобіас зробив тату на честь новонародженої доньки, але дитина виявилася не від нього.