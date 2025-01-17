"Военные опасны": в хостеле отказали в обслуживании двум офицерам и спикеру ВМС ВСУ

Дмитрий Плетенчук отметил, что ему и еще двум военным отказали в возможности пообедать в гостинице. В заведении в настоящее время никак не отреагировали на инцидент.

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Спикеру Военно-морских Сил Вооруженных сил Украины Дмитрию Плетенчуку и еще двум офицерам отказали в обслуживании в столичном хостеле Hostel Vshokoladi. Свое решение персонал мотивировал тем, что "военные опасны". Об этом военный сообщил на своей странице в Facebook.

Сообщение Дмитрия Плетенчука Фото: Дмитрий Плетенчук/fb

"Военные опасны — говорит девушка на ресепшене хостела Hostel Vshokoladi в Киеве. Поэтому на мою просьбу дать мне вместе с двумя уважаемыми офицерами в форме пообедать в заведении нам отказывают. На просьбу дать телефон руководителя также отказ и самоуверенность", — написал военный.

Он добавил, что до сих пор есть часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. Дмитрий Плетенчук отметил, что часть людей не хотят понимать, что им жить вместе с военными и адаптироваться под ветеранов.

"Я уже не говорю об элементарном уважении. Я всегда стараюсь держать себя в руках, потому что мой ПТСР — это лайт версия того, через что прошли штурмовики. Но у ребят конечно может возникнуть куча вопросов вроде "стоило ли их защищать", — подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

На странице Hostel Vshokoladi на момент выхода материала отсутствует реакция на инцидент.

Напомним, недавно в один из столичных ресторанов средиземноморской кухни зашел мужчина в форме. Официант отказался его обслуживать и не пустил внутрь.

Позже на инцидент отреагировали в ресторане. По словам администрации, военный на распространенном в сети видео оказывал на персонал давление от имени бывшего бизнес-партнера, который требует от владельца ресторана вернуть вложенные в совместный бизнес деньги.