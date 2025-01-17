"Військові небезпечні": у хостелі відмовили в обслуговуванні двом офіцерам та речнику ВМС ЗСУ

Дмитро Плетенчук зазначив, що йому та ще двом військовим відмовили в можливості пообідати в гостелі. В закладі на даний час ніяк не відреагували на інцидент.

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Речнику Військово-морських Сил Збройних сил України Дмитру Плетенчуку та ще двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в столичному хостелі Hostel Vshokoladi. Своє рішення персонал мотивував тим, що "військові небезпечні". Про це військовий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Допис Дмитра Плетенчука Фото: Дмитро Плетенчук/fb

"Військові небезпечні — каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість", — написав військовий.

Він додав, що досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни. Дмитро Плетенчук відзначив, що частина людей не хочуть розуміти, що їм жити разом з військовими й адаптуватися під ветеранів.

"Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР — це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати", — наголосив речник ВМС ЗСУ.

На сторінці Hostel Vshokoladi на момент виходу матеріалу відсутня реакція на інцидент.

Нагадаємо, нещодавно в один зі столичних ресторанів середземноморської кухні зайшов чоловік у формі. Офіціант відмовився його обслуговувати та не пустив всередину.

Пізніше на інцидент відреагували в ресторані. За словами адміністрації, військовий на поширеному в мережі відео чинив на персонал тиск від імені колишнього бізнес-партнера, який вимагає від власника ресторану повернути вкладені у спільний бізнес гроші.