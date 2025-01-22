Открытие границ: стало известно, сколько украинцев после войны планируют уехать навсегда

Доля мужчин, которые хотят уехать из Украины, составляет 25%, отмечается в опросе. Причем, чем старше возрастная группа, к которой принадлежит респондент, тем меньше часть желающих покинуть страну.

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После окончания военного положения в Украине и открытия границ выехать из страны навсегда планируют более 20% граждан. Впрочем, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, подавляющее большинство украинцев собирается оставаться дома.

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В случае открытия границы для всех категорий населения уехать из Украины собираются 21% опрошенных граждан. Доля мужчин, которые хотели бы уехать составляет 25%, а женщин — 17%. В то же время 70% респондентов не хотят выезжать в другую страну на постоянное место жительства.

И чем старше возрастная группа, к которой принадлежит респондент, тем меньше доля желающих покинуть страну. Чаще всего о планах уехать рассказывали украинцы в возрасте от 18 до 29 лет (33%), а среди респондентов, которым уже за 60 лет, таких только 9%. Среди респондентов в возрасте от 30 до 39 лет выехать за границу желали 27%, среди респондентов 40-49 лет — 23%, 50-59 лет — 16%.

Основной мотивацией для выезда за границу на ПМЖ опрошенные указали отсутствие возможностей для развития (30,5%).

Также среди причин угроза жизни вследствие ведения боевых действий (29%), недостаточная социальная поддержка со стороны государства (29%), желание воссоединиться с родными (26%), желание вывезти родных (23%), и невозможность найти работу в соответствии с требованиями респондента (21%).

Как сообщается, опрос 1518 респондентов был проведен с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Фокус писал, что в сентябре 2024 года 79% украинцев признавалось, что не согласились бы переехать в Соединенные Штаты или в одну из стран Европы даже при условии получения гражданства.

Напомним, социологи установили, что до 57% уменьшился процент тех, кто готов сколько необходимо терпеть войну с РФ.