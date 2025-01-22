Відкриття кордонів: стало відомо, скільки українців після війни планують виїхати назавжди

Частка чоловіків, які хочуть виїхати з України, становить 25%, зазначається в опитуванні. Причому, чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка охочих покинути країну.

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Після закінчення воєнного стану в Україні та відкриття кордонів виїхати з країни назавжди планують понад 20% громадян. Утім, як свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, переважна більшість українців збирається залишатися вдома.

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У разі відкриття кордону для всіх категорій населення виїхати з України збираються 21% опитаних громадян. Частка чоловіків, які хотіли б виїхати становить 25%, а жінок – 17%. Натомість 70% респондентів не хочуть виїжджати до іншої країни на постійне місце проживання.

Й чим старша вікова група, до якої належить респондент, тим менша частка охочих покинути країну. Найчастіше про плани виїхати розповідали українці віком від 18 до 29 років (33%), а серед респондентів, яким вже за 60 років, таких лише 9%. Серед респондентів віком від 30 до 39 виїхати за кордон бажало 27%, серед респондентів 40-49 років – 23%, 50-59 років – 16%.

Основною мотивацією для виїзду за кордон на ПМП опитувані вказали відсутність можливостей для розвитку (30,5%).

Також серед причин загроза життю внаслідок ведення бойових дій (29%), недостатня соціальна підтримка з боку держави (29%), бажання возз’єднатися з рідними (26%), бажання вивезти рідних (23%), і неможливість знайти роботу відповідно до вимог респондента (21%).

Як повідомляється, опитування 1518 респондентів було проведено з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, які контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Фокус писав, що у вересні 2024 року 79% українців зізнавалося, що не погодилися б переїхати до Сполучених Штатів чи до однієї з країн Європи навіть за умови отримання громадянства.

Нагадаємо, соціологи встановили, що до 57% зменшився відсоток тих, хто готовий як завгодно довго терпіти війну з РФ.